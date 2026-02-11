Gia Lai: Khởi tố, tạm giam 6 đối tượng bắt trộm hàng nghìn con chó

(GLO)- Ngày 11-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 6 đối tượng trong vụ bắt trộm hàng nghìn con chó trên địa bàn tỉnh.

6 đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Văn Hoan (SN 1984, trú tại 55 Lữ Gia, phường Thống Nhất); Trần Minh Báu (SN 1985, trú tại phường Pleiku); Phạm Minh Phúc (SN 1989, trú tại phường Pleiku); Nguyễn Văn Đức (SN 1989, trú tại phường Diên Hồng); Trần Văn Toàn (SN 1986, trú tại xã Đắk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) và em trai của Hoan là Hoàng Văn Hùng (SN 1986).

6 đối tượng đã bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Văn Ngọc

Bước đầu điều tra xác định, từ năm 2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã bắt trộm khoảng 5.200 con chó, trọng lượng khoảng 52 tấn và thu lợi khoảng 2,6 tỷ đồng.

Nhóm của Hoan bán cho Toản với giá khoảng 40 nghìn đồng/kg. Toản vận chuyển ra Bắc bán với giá cao hơn rất nhiều để hưởng chênh lệch. Ngoài ra, một số con chó bị chết được nhóm đối tượng bán cho các quán thịt chó ở phường Diên Hồng, Hội Phú, Pleiku… với giá khoảng 40-50 nghìn đồng/kg.

Các đối tượng bắt trộm hàng nghìn con chó trong khoảng 1 năm qua. Ảnh: Văn Ngọc

Rạng sáng 7-2, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh), Công an phường Thống Nhất và các đơn vị liên quan tiến hành bắt giữ và khám xét nhà của 6 đối tượng trên.

Qua đó đã phát hiện, thu giữ nhiều vật dụng các đối tượng dùng để hành nghề cùng 43 con chó còn sống.

Hầu hết số chó trên đã được Phòng Cảnh sát Hình sự làm thủ tục trả lại cho người dân.