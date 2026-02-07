Công an Gia Lai tóm gọn nhóm trộm hơn 5.200 con chó

(GLO)- Sáng 7-2, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh Gia Lai) bắt giữ 6 đối tượng trong nhóm siêu trộm đã thực hiện nhiều vụ trộm chó gây bức xúc trong nhân dân thời gian qua.

Trong năm 2025 và khoảng thời gian đầu năm 2026, ở nhiều địa phương xuất hiện tình trạng mất trộm chó gây nhức nhối, hoang mang trong nhân dân. Đáng nói, các đối tượng thực hiện hành vi manh động, hung hãn.

Nhóm đối tượng trộm chó liều lĩnh đã bị tóm gọn. Ảnh: Văn Ngọc

Chúng thường xông vào nhà phá cổng trộm chó, sẵn sàng đe dọa, uy hiếp chủ nhà để thực hiện bằng được hành vi. Một số trường hợp, khi bị vây bắt, các đối tượng chống trả hòng tẩu thoát.

Trước tình hình trên, tháng 12-2025, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường khẩn trương rà soát, truy bắt các đối tượng liều lĩnh này.

Đối tượng Hoan được xác định cầm đầu nhóm trộm. Ảnh: Văn Ngọc

Qua quá trình điều tra, mật phục trong một thời gian dài, rạng sáng 7-2, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đã bắt giữ 6 đối tượng tại nhiều địa điểm khác nhau. Đây đều là các đối tượng ở các địa phương khác đến thuê nhà tại các phường ở khu vực phía Tây tỉnh.

Cụ thể gồm: Hoàng Văn Hoan (đối tượng cầm đầu, SN 1984, quê tỉnh Nghệ An, hiện ở 55 Lữ Gia, phường Thống Nhất), Trần Minh Báu (SN 1985, quê TP. Hồ Chí Minh, hiện ở hẻm 131 Lê Duẩn, phường Pleiku), Phạm Minh Phúc (SN 1989, quê TP. Đà Nẵng, hiện ở hẻm 47 Lê Đình Chinh, phường Pleiku), Nguyễn Văn Đức (SN 1989, quê tỉnh Quảng Ngãi, hiện ở tại hẻm 9 Nguyễn Thiếp, phường Diên Hồng), Trần Văn Toàn (SN 1986, quê tại tỉnh Ninh Bình, hiện ở xã Đắk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) và em trai của Hoan là Hoàng Văn Hùng (SN 1986).

Bình xịt hơi cay, ớt bột, đèn pin... các đối tượng dùng để chống trả khi bị vây bắt. Ảnh: Văn Ngọc

Bước đầu điều tra xác định: Mỗi tối thứ 2-6 hằng tuần, nhóm của Báu, Phúc, Đức điều khiển xe máy đến nhà của Hoan ở đường Lữ Gia. Khoảng 23 giờ 30 phút, chúng thay đổi trang phục, phương tiện rồi tản ra đi trộm chó theo cặp.

Chúng thường nhắm đến các địa bàn vùng ven của TP. Pleiku cũ và các địa phương lân cận như huyện Ia Grai, Đak Đoa, Chư Păh (cũ). Sau khi bắt được số chó nhất định, các đối tượng mang về tập kết tại căn nhà ở 24 Lê Đại Hành. Lúc này Hùng là người trực sẵn, mở cửa nhận chó trộm được.

Mỗi đêm, các đối tượng đi trộm chó từ 3-6 lượt trong khoảng thời gian từ 0-4 giờ 30 phút. Để tránh sự truy bắt, các đối tượng liên tục thay đổi địa bàn. Sau mỗi buổi trộm, chúng trở về căn nhà của Hoan rồi lấy xe máy, thay trang phục ra về vào khoảng 5 giờ.

Thòng lọng và áo quần các đối tượng sử dụng khi đi trộm chó. Ảnh: Văn Ngọc

Về phần chó đã trộm, phần lớn được bán cho Toản, một số ít chó đã chết thường được bán lẻ cho các quán bán thịt chó trên địa bàn TP. Pleiku (cũ). Khoảng 17 giờ hằng ngày, Toản điều khiển xe máy kéo theo rơ-moóc đến nhà số 24 Lê Đại Hành, bỏ lại rơ-moóc rồi điều khiển xe máy đi.

Đến khoảng 5 giờ khi nhóm của Hoan đã trộm xong chó trong ngày, Toản điều khiển xe máy kéo rơ-moóc ra khỏi căn nhà trên, về đến nhà của Toản ở xã Đắk Rơ Wa. Toản gom “hàng” trong 1-2 ngày, cho vào lồng sắt, chuyển cho khách ở tỉnh khác thông qua xe khách hoặc xe tải. Hầu hết số chó được bán cho các tỉnh khu vực phía Bắc.

Quá trình điều tra ghi nhận, mỗi đêm, các đối tượng trộm được khoảng 20 con chó với trọng lượng khoảng 200 kg. Ước tính từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã trộm hơn 5.200 con chó với tổng trọng lượng khoảng 52 tấn. Qua đó, thu lợi bất chính khoảng 2,6 tỷ đồng.

Chó được quần băng keo, nhốt trong lồng trước khi vận chuyển đi tiêu thụ ở các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Văn Ngọc

Trong quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 23 con chó với tổng trọng lượng khoảng 270 kg, cùng nhiều vật dụng các đối tượng dùng để hành nghề như ớt bột, bình xịt hơi cay, bộ kích điện, thòng lọng, xe máy, kìm, băng keo, đèn pin…

Được biết, đây là một trong những vụ bắt đối tượng trộm chó lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh: “Tình trạng trộm chó đã gây bức xúc cho nhân dân. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, lợi dụng đêm tối; sẵn sàng sử dụng ớt bột, roi điện... để chống trả. Các cán bộ, chiến sĩ đã phải mật phục trong nhiều ngày, lên kế hoạch chặt chẽ, đảm bảo an toàn và bắt giữ thành công nhóm trộm, trấn an dư luận trong dịp trước Tết Nguyên đán”.