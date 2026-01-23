Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an xã Ia Tul điều tra làm rõ đối tượng trộm xe máy

(GLO)- Chiều 22-1, Công an xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa điều tra làm rõ đối tượng lẻn vào nhà dân trộm cắp xe máy.

Trước đó, sáng sớm 20-1, chị L. (SN 1985, trú tại thôn Plơi H’Bel, xã Ia Tul) giặt quần áo ở phía sau nhà. Lúc này, chị L. có dựng 1 chiếc xe máy ở gầm nhà sàn, trên xe cắm sẵn chìa khóa.

cong-an-xa-ia-tul-xac-dinh-doi-tuong-chuai-phai-da-trom-chiec-xe-may-cua-nguoi-dan-anh-dvcc.jpg
Công an xã Ia Tul xác định đối tượng Chuai đã lấy trộm chiếc xe máy của người dân. Ảnh: ĐVCC

Sau khi giặt quần áo, chị L. phát hiện xe máy đã “không cánh mà bay”. Chị L. đã đến Công an xã Ia Tul trình báo vào khoảng 17 giờ cùng ngày. Chiếc xe này được mua từ năm 2022 với giá 21 triệu đồng.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an xã đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm nhanh chóng xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn. Qua đó, đến khoảng 14 giờ ngày 21-1, Công an xã triệu tập đối tượng khả nghi Rah Lan Chuai (SN 2001, trú tại xã Ia Pa) đến làm việc.

Tại đây, Chuai khai nhận đã lợi dụng sơ hở của chị L. để trộm cắp chiếc xe trên mang về nhà cất giấu; trong khi chờ đợi bán lấy tiền tiêu xài thì bị lực lượng Công an phát hiện.

Công an xã Ia Tul đã thu hồi chiếc xe máy và củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

