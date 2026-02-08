Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an tìm chủ nhân của 43 con chó bị mất trộm

(GLO)- Sáng 8-2, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã phát đi thông báo tìm chủ nhân của 43 con chó trong vụ bắt 6 đối tượng trộm hàng ngàn con chó.

Theo đó, rạng sáng 7-2, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh), Công an phường Thống Nhất và các đơn vị liên quan bắt giữ, khám xét nhà của 6 đối tượng do Hoàng Văn Hoan (SN 1984, trú tại 55 Lữ Gia, phường Thống Nhất) cầm đầu.

20-con-cho-duoc-phat-hien-dang-nhot-tai-xa-dak-ro-wa-anh-dinh-duc.jpg
20 con chó được phát hiện đang nhốt tại xã Đắk Rơ Wa. Ảnh: Đình Đức

Tại các điểm khám xét, Công an đã thu giữ 23 con chó có tổng trọng lượng khoảng 270 kg. Chiều cùng ngày, các trinh sát tiếp tục khám xét căn nhà của đối tượng thu mua chó trộm của nhóm Hoan tại xã Đắk Rơ Wa (tỉnh Quảng Ngãi). Tại đây, Công an thu giữ thêm 23 con chó đang bị nhốt trong các lồng sắt chờ đi tiêu thụ.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định số chó trên do nhóm của Hoan trộm ở địa bàn TP. Pleiku (cũ) và các huyện lân cận như Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai (cũ)…

luc-luong-cong-an-thong-bao-tim-chu-nhan-cua-43-con-cho-bi-mat-trom-anh-van-ngoc.jpg
Lực lượng Công an thông báo tìm chủ nhân của 43 con chó bị mất trộm. Ảnh: Văn Ngọc

Do đó, để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng cũng như trao trả tài sản cho bị hại, Phòng Cảnh sát Hình sự thông báo rộng rãi ai là chủ nhân của chó bị mất trộm đến Phòng Cảnh sát Hình sự tại địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng; liên hệ điều tra viên Nguyễn Mạnh Chiến, SĐT 0935.486.779 để nhận lại.

null