Tuyên án tử hình Nguyễn Đức Anh trong vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh mức án tử hình trong vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

Ngày 6-10, TAND TP. Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hội đồng xét xử, tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận rõ và thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đồng Nai.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Anh là man rợ, mất nhân tính, quyết liệt thực hiện hành vi tới cùng, mang tính côn đồ cao, với mục đích tước đoạt mạng sống của 4 người, người chồng là anh N.V.Q không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh bị tuyên mức án tử hình. Ảnh: Phước Tuần/Dân trí

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung đối với Nguyễn Đức Anh là tử hình.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo bồi thường cho bị hại và gia đình tổng số tiền hơn 1,13 tỷ đồng.

Trước đó trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát xác định tại thời điểm phạm tội, Nguyễn Đức Anh hoàn toàn có đủ năng lực nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của mình. Từ đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đức Anh tử hình về tội giết người, từ 6-7 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Vụ thảm án ở Đồng Nai được liên ngành công an - viện kiểm sát - tòa án thống nhất chọn làm án điểm, tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh. Từ lúc xảy ra vụ án đến ngày xét xử chỉ có 34 ngày.