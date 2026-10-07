Sau bản án tử hình Nguyễn Đức Anh: Hơn 1,1 tỷ đồng bồi thường sẽ được thi hành thế nào?

(GLO)- Nguyễn Đức Anh bị tuyên án tử hình và buộc bồi thường hơn 1,132 tỷ đồng cho gia đình nạn nhân. Nếu bị cáo không còn tài sản để thi hành án, gia đình bị cáo có phải trả thay khoản tiền này?

Ngày 6-10, Tòa án nhân dân TP. Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) tử hình về tội Giết người và 6 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án tử hình.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa. Ảnh: Phước Tuần/Dân trí

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử buộc Nguyễn Đức Anh bồi thường cho gia đình các bị hại hơn 1,132 tỷ đồng. Đây là khoản bồi thường được xác định trên cơ sở các thiệt hại liên quan đến tính mạng, sức khỏe và những tổn thất thực tế của gia đình nạn nhân.

Trước phiên tòa, phía gia đình bị hại yêu cầu bồi thường tổng cộng hơn 4,5 tỷ đồng, gồm chi phí đã phát sinh, chi phí điều trị, thu nhập bị mất, tổn thất tinh thần và các khoản thiệt hại dự kiến.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, không phải mọi yêu cầu đều được chấp nhận mà phải có căn cứ, chứng cứ chứng minh và phù hợp với quy định về từng loại thiệt hại.

Vấn đề được nhiều người quan tâm là Nguyễn Đức Anh bị tuyên tử hình thì khoản tiền hơn 1,1 tỷ đồng sẽ được thi hành ra sao?

Theo phân tích của Luật sư Nguyễn Đức Thắng Ý - Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Ylaw & Partners, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự được xác định theo Điều 48 Bộ luật Hình sự 2015 và các quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Nguyễn Đức Anh đã thành niên tại thời điểm gây án. Theo khoản 1 Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015, người từ đủ 18 tuổi trở lên gây thiệt hại phải tự chịu trách nhiệm bồi thường.

Do đó, cha mẹ, vợ, anh chị em hoặc những người thân khác của bị cáo không đương nhiên phải dùng tài sản riêng để trả thay nghĩa vụ bồi thường của Nguyễn Đức Anh.

Trường hợp bị cáo không có tài sản hoặc tài sản không đủ để thi hành án, người thân không có nghĩa vụ lấy tài sản riêng của mình để bù vào phần còn thiếu.

Việc Nguyễn Đức Anh bị thi hành án tử hình cũng không đồng nghĩa nghĩa vụ bồi thường đương nhiên chấm dứt. Nếu bị cáo còn để lại tài sản như tiền, nhà đất hoặc tài sản khác, nghĩa vụ tài sản sẽ được xử lý theo quy định về thừa kế.

Khi đó, cơ quan thi hành án có thể xử lý phần tài sản này để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo bản án. Người thừa kế không phải dùng tài sản riêng để thanh toán vượt quá giá trị di sản được hưởng.