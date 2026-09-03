Thảm án ở Đồng Nai: Mẹ cùng 2 con nhỏ tử vong, chồng bị thương

(GLO)- Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra rạng sáng 3-9 tại ấp Bùi Chu (xã Bình Minh, TP. Đồng Nai) khiến 4 người trong 1 gia đình thương vong.

Lãnh đạo UBND xã Bình Minh cho biết, Công an TP. Đồng Nai đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, lấy lời khai nghi phạm, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Hiện trường vụ án. Ảnh: NDCC/TPO

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày. Nghi phạm đã đột nhập vào căn nhà tại khu chợ Phú Sơn, tấn công đôi vợ chồng hơn 30 tuổi cùng 2 con nhỏ. Vợ chồng chủ nhà chống trả, kêu cứu. Nghe tiếng la thất thanh của các nạn nhân, nhiều hàng xóm chạy đến, đồng thời báo Công an.

Khi lực lượng Công an xã Bình Minh đến hiện trường, nghi phạm được cho là đã cố thủ bên trong căn nhà. Cảnh sát sau đó áp sát, khống chế người này.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện người mẹ đã tử vong. Người chồng cùng 2 con nhỏ được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên 2 cháu cũng không qua khỏi. Người chồng hiện đã qua cơn nguy kịch.

Các nạn nhân tử vong gồm người phụ nữ sinh năm 1990 và 2 con, lần lượt sinh năm 2015 và 2025.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và thu thập dấu vết phục vụ điều tra. Nghi phạm cũng đang được lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân, động cơ và diễn biến vụ án.