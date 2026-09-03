Thảm án ở Đồng Nai: Hé lộ nguyên nhân nghi phạm 21 tuổi gây án

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra vụ án mạng khiến 1 phụ nữ cùng 2 con nhỏ tử vong, người chồng bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra khoảng 1 giờ 30 phút đến 2 giờ ngày 3-9, tại khu vực đường Tân Thành 1 (ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP. Đồng Nai). Nhận tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng đến hiện trường, phong tỏa khu vực để điều tra.

Công an phong tỏa hiện trường trưa 3-9. Ảnh: Thái Hà/VnExpress

Tại hiện trường, anh N.V.Q. (40 tuổi) được phát hiện nằm bất tỉnh ngoài đường, cách nhà khoảng 15 m. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu. Sau phẫu thuật, sức khỏe anh Q. được đánh giá còn tiên lượng nặng.

Trong nhà, vợ anh Q. là chị H.T.M. (SN 1990) đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. 2 con của vợ chồng này gồm cháu N.T.H. (SN 2015) và N.N.H. (SN 2025) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong.

Sau khi xảy ra vụ án, lực lượng chức năng phát hiện 1 người cầm dao cố thủ bên trong căn nhà. Công an kiên trì vận động khoảng 20 phút, người này mở cửa đầu thú.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP. Đồng Nai). Theo điều tra ban đầu, Đức Anh có quan hệ tình cảm với 1 cô gái 17 tuổi sống gần nhà gia đình nạn nhân.

Thời gian gần đây, cô gái muốn chia tay và cắt đứt quan hệ nhưng Đức Anh không đồng ý. Nam thanh niên được cho là từng dọa sẽ tìm cách trả thù gia đình cô gái.

Trước khi xảy ra vụ án, Đức Anh mang theo dao, đi xe máy đến nhà cô gái. Nghi phạm được cho là đã trèo từ mái tôn vào nhà thông qua khu vực giếng trời nhưng bị người nhà phát hiện và xua đuổi.

Sau đó, Đức Anh tiếp tục tìm đến nhà anh Q. và đột nhập vào bên trong. Khi bị chủ nhà phát hiện, nghi phạm dùng dao tấn công vợ chồng anh Q. cùng 2 con.

Cơ quan Công an đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm, khám nghiệm hiện trường và thu thập các chứng cứ liên quan để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án, đặc biệt là nguyên nhân, động cơ gây án.

Vụ việc đang gây chấn động tại địa phương khi nạn nhân có cả trẻ nhỏ. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố kết luận điều tra chính thức về động cơ của nghi phạm.