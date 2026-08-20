“PK TikTok” là gì, vì sao người livestream bất chấp làm thử thách nguy hiểm?

(GLO)- Một số phiên livestream “PK TikTok” đang thu hút sự chú ý khi người tham gia chấp nhận thực hiện những thử thách nguy hiểm để đổi lấy lượt xem, tương tác và quà tặng từ khán giả. Vụ việc mới đây tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy mặt trái của hình thức tương tác này.

“PK” là hình thức thách đấu trực tiếp giữa những người livestream trên TikTok. Trong một phiên PK, hai bên thi đấu trong thời gian nhất định; người xem có thể tương tác, tặng quà và qua đó tạo điểm cho người mình ủng hộ. Theo cách chơi được cơ quan chức năng thông tin trong vụ việc mới đây, bên nhận ít quà hơn có thể phải thực hiện hình phạt đã thống nhất trước đó.

Bản thân hình thức PK không đồng nghĩa với nội dung nguy hiểm. Vấn đề nằm ở việc một số người livestream biến phần “hình phạt” thành những thử thách ngày càng cực đoan nhằm thu hút khán giả.

Vụ việc tại TP. Hồ Chí Minh là một ví dụ. Ngày 19-8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Tân Hưng mời làm việc với Dương Hồng Phúc (23 tuổi) chủ tài khoản TikTok “Li Minh Hô Quận 7”.

Theo Cơ quan Công an, tối 10-8, Phúc tham gia một phiên PK. Sau khi thua, người này thực hiện hình phạt nguy hiểm liên quan đến các mảnh vỡ sắc nhọn trên livestream. Phiên phát trực tiếp có thời điểm thu hút khoảng 48.000-63.000 người theo dõi.

Tại Cơ quan Công an, Phúc khai thực hiện hành động trên nhằm “câu view”, tăng tương tác và nhận tiền ủng hộ từ người xem. Trong quá trình livestream, người này cũng quy đổi quà tặng nhận được thành tiền và rút về tài khoản cá nhân.

Như vậy, từ một cuộc thi đấu mang tính giải trí, việc lượt xem, tương tác và quà tặng gắn với kết quả PK có thể tạo động lực để người livestream tìm cách làm nội dung gây chú ý hơn. Khi những thử thách thông thường không còn đủ sức thu hút, một số người có thể đẩy mức độ kịch tính lên cao, thậm chí đánh đổi bằng sự an toàn của chính mình.

Điểm đáng chú ý của các phiên PK là quà tặng do người xem gửi không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng. Trong vụ việc được Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin, cơ quan chức năng cho biết người livestream đã quy đổi quà tặng thành tiền.

Điều này tạo thành một vòng tương tác: thử thách gây chú ý → nhiều người xem → tăng tương tác và quà tặng → người livestream có thêm động lực duy trì hoặc nâng mức độ kịch tính.

Công an TP. Hồ Chí Minh cảnh báo việc bất chấp sức khỏe, an toàn để đổi lấy lượt xem, quà ảo và tiền ủng hộ có thể gây nhiều hệ lụy, đồng thời tác động tiêu cực đến người xem, đặc biệt là trẻ em và người trẻ. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng không cổ xúy, chia sẻ hoặc tặng quà cho các nội dung phản cảm, nguy hiểm.

Trước đó, Bộ Công an cũng từng thông tin về việc xử lý các tài khoản TikTok livestream thực hiện thử thách phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục và có dấu hiệu ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Hiện vụ việc “Li Minh Hô Quận 7” đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.