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Siết quảng cáo thổi phồng: KOL, shop online cần lưu ý gì?

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P.V (Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng, Luật Việt Nam)

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, KOL, KOC, người livestream bán hàng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh trực tuyến phải chịu trách nhiệm rõ ràng hơn đối với nội dung quảng cáo, đặc biệt là các hành vi quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, bao gồm KOL, KOC, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, chỉ được quảng cáo khi đã tìm hiểu, kiểm chứng thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Nội dung quảng cáo phải chính xác, rõ ràng, không được thổi phồng công dụng hoặc đưa ra những cam kết chưa được kiểm chứng.

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Người bán hàng livestream không được thổi phồng công dụng hoặc đưa ra những cam kết chưa được kiểm chứng. Ảnh: Phương Vi

Đối với các hoạt động livestream bán hàng, người quảng cáo phải thông báo rõ khi nội dung có yếu tố tài trợ hoặc hợp tác thương mại; đồng thời không được sử dụng hình ảnh, lời nói hoặc kết quả trải nghiệm giả để gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Các nền tảng thương mại điện tử cũng có trách nhiệm công khai quy chế livestream, tăng cường kiểm soát và xử lý nội dung vi phạm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan chức năng khuyến cáo, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên môi trường số cần rà soát nội dung quảng cáo, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Trường hợp quảng cáo sai sự thật hoặc tiếp tay cho hành vi gian dối có thể bị xử phạt hành chính, buộc cải chính, gỡ bỏ nội dung vi phạm và tùy mức độ còn có thể bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị người tiêu dùng thận trọng với những quảng cáo sử dụng các cụm từ như "chữa khỏi", "hiệu quả 100%", "tốt nhất", "duy nhất" hoặc những lời cam kết thiếu căn cứ; đồng thời chỉ nên mua hàng qua các kênh uy tín và kiểm tra kỹ thông tin về sản phẩm trước khi quyết định mua.

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