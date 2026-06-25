KOL Việt Nam sẽ được xếp hạng bằng dữ liệu thực và xác minh nhiều lớp

(GLO)- Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phối hợp với Công ty Truyền thông Netspace vừa chính thức giới thiệu Cổng thông tin và Cơ sở dữ liệu KOL Việt Nam tại địa chỉ kol.gov.vn.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm xây dựng hệ sinh thái dữ liệu minh bạch, góp phần chuẩn hóa và nâng cao tính chuyên nghiệp của thị trường người có sức ảnh hưởng (KOL) tại Việt Nam.

Website Cổng thông tin và Cơ sở dữ liệu KOL Việt Nam. Ảnh: Xuân Sang/Znews

Theo đại diện Netspace, hệ thống được xây dựng dựa trên 3 lớp dữ liệu nhằm bảo đảm tính khách quan và độ tin cậy.

Trong đó, dữ liệu định lượng công khai như số lượng người theo dõi, lượt xem, bình luận, chia sẻ được thu thập từ các nền tảng mạng xã hội lớn gồm Facebook, YouTube, TikTok và Instagram thông qua API chính thức. Bên cạnh đó, KOL, KOC và các mạng đa kênh (MCN) có thể chủ động khai báo thông tin về lĩnh vực hoạt động, nghệ danh và đơn vị quản lý. Toàn bộ dữ liệu tiếp tục được đối chiếu với các đơn vị đo lường độc lập để tăng độ chính xác.

Điểm đáng chú ý là hệ thống không xếp hạng KOL dựa trên số lượng người theo dõi đơn thuần. Thay vào đó, bảng xếp hạng được thiết kế theo hướng đánh giá tốc độ tăng trưởng thực tế trong từng giai đoạn như tuần hoặc tháng. Người dùng có thể tra cứu thứ hạng theo nhiều tiêu chí riêng biệt gồm lượt theo dõi, lượt xem, lượt thích, bình luận, chia sẻ và tổng tương tác.

Để bảo đảm tính ổn định của dữ liệu, hệ thống yêu cầu KOL phải có chuỗi dữ liệu liên tục mới được đưa vào bảng xếp hạng. Những trường hợp thiếu dữ liệu sẽ được duy trì bằng giá trị hợp lệ gần nhất, đồng thời các biến động bất thường sẽ được tự động gắn cờ để kiểm tra.

Một điểm nhấn khác của cổng thông tin là cơ chế xác minh tài khoản. KOL và MCN muốn nhận dấu xác thực phải hoàn thành quy trình định danh, chứng minh quyền sở hữu kênh và cung cấp hồ sơ minh bạch. Dấu xác minh được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp, nhãn hàng hạn chế rủi ro khi hợp tác với các tài khoản giả mạo hoặc kém chất lượng.

Trong thời gian tới, đơn vị phát triển sẽ tiếp tục nghiên cứu các tiêu chí đánh giá mới như khả năng phân biệt tương tác thật - ảo, mức độ an toàn của nội dung và độ bền của sức ảnh hưởng theo thời gian. Mục tiêu là chuyển từ việc đánh giá dựa trên số lượng sang chất lượng và độ tin cậy, góp phần xây dựng thị trường KOL Việt Nam minh bạch, lành mạnh và chuyên nghiệp hơn.