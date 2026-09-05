Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Công Định bắt đầu lập XoilacTV từ năm 2018 để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá. Ban đầu, Định khai mục đích là giúp người hâm mộ xem miễn phí những trận đấu có bản quyền.

Một góc làm việc của bình luận viên trong hệ thống XoilacTV. Ảnh: A05 - Bộ Công an/VnExpress

Khoảng 8 tháng sau, Định hợp tác với Phạm Nguyễn Dũng và chuyển hướng phát triển XoilacTV theo mô hình kiếm tiền từ quảng cáo. Dũng đầu tư chi phí xây dựng, vận hành, máy chủ, đường truyền và nhân sự, còn Định phụ trách công nghệ và phát triển hệ thống. Lợi nhuận được thỏa thuận chia đôi.

Đến tháng 2-2026, hệ thống đã mở rộng thành nhiều website như: XoilacTV, 90PhutTV, VeboTV, ThapcamTV, CakeoTV, ThapcamTV, CakhiaTV, RakhoiTV... cùng hàng trăm tên miền thay thế. Riêng dự án 90 Phút, từ ngày 1-1-2025 đến 5-2-2026 đã phát sóng 1.529 bản ghi các trận đấu mà không được chủ thể quyền cho phép.

Điểm đáng chú ý trong vụ án nằm ở cách hệ thống biến lượng khán giả thành tiền. Theo kết luận điều tra, thông qua việc phát sóng các trận đấu để thu hút người xem, dự án 90 Phút nhận quảng cáo cho các nền tảng cờ bạc trực tuyến như: 8XBET, LU88, MAN88 và HBET.

Từ tháng 4-2025 đến tháng 1-2026, dự án này thu khoảng 2,7 triệu USDT, tương đương hơn 69 tỷ đồng từ quảng cáo. Dự án Cakhia, hoạt động theo mô hình tương tự, thu hơn 2,5 triệu USDT, tương đương hơn 64 tỷ đồng. Tổng cộng khoảng 133,7 tỷ đồng.

Các bình luận viên cũng trở thành một phần của mô hình này. Họ được yêu cầu đọc nội dung quảng cáo của nhà cái 8XBET trong mỗi trận đấu. Một số bình luận viên có thu nhập hàng tỷ đồng từ tiền lương và thưởng trong thời gian hoạt động cho hệ thống.

Như vậy, với người xem, “miễn phí” chỉ có nghĩa là không phải trả tiền trực tiếp cho trận đấu. Nhưng mỗi lượt truy cập, thời gian theo dõi và lượng khán giả lại giúp website có giá trị để bán quảng cáo.

Từ vụ XoilacTV, có thể thấy người dùng còn phải đối mặt với 1 rủi ro khác: bị đặt trong môi trường quảng cáo và điều hướng tới các nền tảng cá cược.

Ngay khi công bố kết quả điều tra bước đầu hồi tháng 3-2026, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, hệ thống Xôi Lạc TV có biểu hiện phát, tiếp sóng trái phép; đồng thời lồng ghép quảng cáo, đường dẫn và cơ chế điều hướng tới các nền tảng liên quan đến cờ bạc.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không truy cập, không chia sẻ các đường dẫn xem chương trình thể thao, phim ảnh vi phạm bản quyền.

Cơ quan Công an cũng cảnh báo người dùng khi truy cập những trang này có thể đối mặt với nguy cơ bị cài mã độc đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc bị lôi kéo vào cờ bạc. Đây là cảnh báo về nguy cơ, không đồng nghĩa mọi người truy cập web lậu đều chắc chắn bị đánh cắp dữ liệu.

Vụ án XoilacTV hiện đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị truy tố 74 bị can về các tội danh liên quan đến xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc, đánh bạc và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Từ 1 website phục vụ người mê bóng đá, XoilacTV cuối cùng trở thành 1 hệ thống được tổ chức với nhiều bộ phận, hàng loạt website và nguồn thu lớn từ quảng cáo cá cược.

Điều đó đặt ra câu hỏi với người xem: Khi một trận bóng được cung cấp miễn phí, nếu không phải tiền thuê bao thì thứ gì đang được dùng để trả cho nó?

Và trong trường hợp XoilacTV, kết luận điều tra cho thấy, việc phát sóng các trận bóng đá trái phép giúp hệ thống thu hút lượng lớn người xem, qua đó tạo điều kiện khai thác quảng cáo cá cược và thu lợi hơn 133 tỷ đồng.