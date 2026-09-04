Đề nghị truy tố 74 bị can liên quan đến 'XoilacTV'

Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố 74 bị can về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Tổ chức đánh bạc”.

Trong đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Phạm Nguyễn Dũng (Hưng Yên), Lương Tuấn Giang (Hà Nội), Nguyễn Công Định (Bắc Ninh) cùng về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Tổ chức đánh bạc”; đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trọng Thuận (Thanh Hóa) về 2 tội danh trên và thêm tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

70 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội “Đánh bạc”, “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” hoặc “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Bản kết luận điều tra dài hơn 200 trang xác định, từ cuối năm 2018, các bị can Phạm Nguyễn Dũng và Nguyễn Công Định thành lập dự án “90 Phút” và lập website “XoilacTV” để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá có nhiều người quan tâm. Trong đó, Phạm Nguyễn Dũng đầu tư tiền, máy móc, mua đường truyền và thuê trụ sở, nhân viên… Nguyễn Công Định góp công sức. Lợi nhuận từ hành vi trên được 2 người chia nhau.

Theo kết luận điều tra, dự án “90 Phút” sau đó được các đối tượng mở rộng thêm nhiều kênh khác nhau như: VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV.

Cơ quan công an xác định, từ 1-1-2025 đến 5-2-2026, hệ thống các website của dự án “90 Phút” đã phát sóng hơn 1.500 bản ghi các trận đấu mà không xin phép. Việc này vi phạm bản quyền được bảo hộ tại Việt Nam của giải Ngoại hạng Anh, Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam, Công ty Viễn thông FPT…

Quá trình điều tra còn xác định, các đối tượng thông qua việc phát sóng những trận đấu bóng đá đã quảng cáo cho các trang cờ bạc và thu về tiền quảng cáo hơn 69 tỷ đồng. Trong vụ án, bị can Nguyễn Công Định cùng với bị can Đỗ Văn Chiến còn lập ra dự án “Cakhia”, hệ thống này hoạt động như dự án “90 Phút”, qua đó cũng thu về tiền quảng cáo hơn 64 tỷ đồng…

Bị can Phạm Nguyễn Dũng. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Trong vụ án trên, cơ quan điều tra cáo buộc bị can Phạm Nguyễn Dũng đã chỉ đạo nhân viên kế toán, thủ quỹ thực hiện thu và chi của 2 hệ thống trên ("90 Phút" và "Cakhia"), do đó phải chịu trách nhiệm với hơn 1.500 trận đấu bóng đá không xin phép. Bị can Nguyễn Công Định cũng bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm như bị can Phạm Nguyễn Dũng do đã trực tiếp điều hành hoạt động của toàn bộ dự án “90 Phút”, tham gia phát triển dự án “Cakhia”…

Trong vụ án, bị can Nguyễn Trọng Thuận là trưởng nhóm, trực tiếp quản lý toàn bộ công việc của các thành viên trong nhóm lập trình thuộc dự án “90 Phút”. Theo cáo buộc, từ giữa năm 2023, Nguyễn Trọng Thuận đã cùng một số thành viên khác trong nhóm lập trình tham gia hỗ trợ phát triển, vận hành hệ thống trang website của dự án “Cakhia” để quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến. Do đó, Nguyễn Trọng Thuận bị xác định phải chịu trách nhiệm như Phạm Nguyễn Dũng và Nguyễn Công Định.

Một số thiết bị phát lậu các trận đấu bóng đá. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Qua vụ án này, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, hoạt động xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng có tính chất tổ chức, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn công nghệ để che giấu người thực hiện, duy trì hoạt động của website, khai thác quảng cáo và thu lợi bất chính. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, cơ quan điều tra kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về bản quyền các chương trình thể thao tại Việt Nam, trong đó xác định rõ chủ sở hữu quyền, tổ chức được chuyển giao quyền khai thác, phát sóng, phân phối, thời hạn, lãnh thổ và phạm vi quyền được chuyển giao, tạo điều kiện cho các cơ quan tiến hành tố tụng xác định chính xác chủ thể quyền và hành vi xâm phạm.

Theo Đỗ Trung (SGGPO)