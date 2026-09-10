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Bắt đối tượng cả gan trộm xe tại địa điểm tiếp dân của Công an phường

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Một đối tượng lợi dụng sơ hở, lấy trộm xe máy ngay tại khu vực tiếp dân Công an phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, Công an phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) tiếp nhận trình báo của chị L.K.T. (SN 2005, trú tại xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh) về việc bị mất chiếc Honda Lead màu đỏ, biển kiểm soát 29H1-288.xx, trị giá khoảng 18 triệu đồng.

Theo trình báo, khoảng 14h ngày 25-8, chị T. điều khiển xe địa điểm tiếp dân của Công an phường Kinh Bắc tại đường Cao Lỗ Vương để làm thủ tục. Khi quay ra, chị phát hiện chiếc xe đã bị kẻ gian lấy mất.

Qua xác minh, Công an phường Kinh Bắc xác định Nguyễn Văn Luân (SN 1991, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) là người thực hiện vụ trộm. Theo lời khai, do không có nghề nghiệp ổn định và cần tiền chi tiêu cá nhân, Luân nảy sinh ý định đi bộ lang thang, tìm sơ hở của người dân để trộm xe máy mang bán hoặc cầm cố lấy tiền.

Khoảng 13h50 ngày 25-8, Luân đến địa điểm tiếp dân của Công an phường Kinh Bắc. Phát hiện chiếc Honda Lead vẫn cắm chìa khóa, không có người trông giữ, Luân tiến lại, ngồi lên xe, mở khóa, nổ máy rồi điều khiển xe rời đi.

Đối tượng Luân tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.
Đối tượng Luân tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Đáng chú ý, qua đấu tranh, Luân tiếp tục khai nhận, ngay trong tối cùng ngày 25-8, đối tượng tiếp tục thực hiện một vụ trộm xe máy khác. Theo đó, khi đi bộ đến khu vực vỉa hè đường Tô Vĩnh Diện, phường Kinh Bắc, Luân phát hiện chiếc Honda Air Blade màu vàng đen, biển kiểm soát 29L1-336.xx của anh J.J. (SN 1997, quốc tịch Maroc).

Chiếc xe cũng trong tình trạng cắm chìa khóa và không có người trông giữ. Luân tiếp cận, mở khóa, nổ máy rồi điều khiển xe về hướng xã Tiên Du để tìm nơi tiêu thụ. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Văn Luân khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Nguyễn Thắng (TPO)

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