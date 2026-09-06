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Nghi phạm gây ra vụ thảm án Đồng Nai bị khởi tố thêm tội danh

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Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) - nghi phạm gây ra vụ thảm án ở Đồng Nai, bị khởi tố thêm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Đức Anh để điều tra về hành vi “Giết người”.

Khu vực ban công nhà anh N.V.Q - nơi Nguyễn Đức Anh đột nhập. Ảnh: Nguyễn Tiến
Khu vực ban công nhà anh N.V.Q - nơi Nguyễn Đức Anh đột nhập. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo điều tra ban đầu, Đức Anh có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.P.A. (17 tuổi, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh). Gần đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Rạng sáng 3-9, sau khi uống rượu cùng nhóm bạn, Đức Anh mang theo dao Thái Lan tìm đến nhà chị P.A. với ý định sát hại cô gái.

Do cửa nhà bị khóa, Đức Anh trèo lên mái, cạy ô cửa giếng trời để đột nhập. Nghe tiếng động, ông Đ.V.R., cha của P.A., bật điện kiểm tra và phát hiện Đức Anh trên mái nhà.

Nguyễn Đức Anh bị bắt sau khi gây án.
Nguyễn Đức Anh bị bắt sau khi gây án.

Ông R. khuyên Đức Anh rời đi nhưng thanh niên này tuyên bố sẽ giết cả gia đình. Lo sợ, ông R. chốt chặt các cửa trong nhà.

Không thể đột nhập vào nhà P.A., Đức Anh trèo sang nhà bên cạnh của ông N.V.Q. (40 tuổi), rồi mở cửa tầng 2 để vào bên trong.

Nghe tiếng động, ông Q. đi kiểm tra và phát hiện Đức Anh đang đi từ cầu thang xuống tầng trệt. Vừa nhìn thấy chủ nhà, Đức Anh cầm dao lao tới tấn công.

Vụ việc khiến ông Q. bị thương nặng, vợ và hai con nhỏ tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết phục vụ điều tra vụ án. Ảnh: Công an cung cấp
Công an khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết phục vụ điều tra vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận được tin báo từ ông R., khoảng 5 phút sau, lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường, khống chế và bắt giữ Đức Anh.

Ngay sau đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Bình Minh phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân TP Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan để điều tra vụ án.

Tại cơ quan công an, Đức Anh khai nhận hành vi phạm tội. Nghi phạm cho biết không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.

Theo Văn Quân, Nguyễn Tiến (TPO)

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