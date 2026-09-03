Nghi can thảm án ở Đồng Nai khai gì sau khi sát hại 3 người trong 1 gia đình?

(GLO)- Sau khi không thể đột nhập vào nhà bạn gái cũ, Nguyễn Đức Anh mang dao trèo sang nhà hàng xóm và tấn công 1 gia đình khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Chiều 3-9, Công an TP. Đồng Nai đã thông tin về vụ việc, công bố lời khai của nghi phạm Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) trong vụ thảm án khiến 4 người trong 1 gia đình thương vong.

Nghi can Nguyễn Đức Anh. Ảnh: Công an TP. Đồng Nai

Theo Công an TP. Đồng Nai, vụ việc xảy ra khoảng 1 giờ 45 phút ngày 3-9. Nạn nhân là gia đình anh N.V.Q. (SN 1986), có vợ là chị H.T.M. (SN 1990) và 2 con gồm N.T.H (SN 2015) và N.N.H (SN 2025).

Chị M. và 2 người con tử vong; anh Q. bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện. Nghi can Nguyễn Đức Anh cũng bị thương và đang được điều trị dưới sự giám sát của Công an.

Bước đầu, nghi can Nguyễn Đức Anh khai nhận giữa nghi can và chị Đ.T.P.A (17 tuổi, ngụ xã Bình Minh, TP. Đồng Nai; ở cạnh nhà các nạn nhân) có quan hệ tình cảm. Gần đây Đ.T.P.A. nói chia tay nên Nguyễn Đức Anh nảy sinh ý định giết người yêu cũ.

Rạng sáng 3-9, sau khi uống rượu cùng 1 nhóm bạn, Đức Anh mang theo dao đến nhà Đ.T.P.A. Do cửa nhà bị khóa, nghi can trèo lên mái nhà, tìm cách cạy ô cửa giếng trời để đột nhập.

Lúc này, anh Đ.V.R là bố của Đ.T.P.A nghe tiếng động, bật điện phát hiện và nói chuyện với Đức Anh, nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục cạy ô cửa giếng trời và tuyên bố sẽ giết cả nhà Đ.T.P.A. Do sợ hãi nên anh Đ.V.R đã chốt chặt các cửa.

Không vào được nhà Đ.T.P.A nên Đức Anh trèo qua mái nhà anh N.V.Q (SN1986), kế bên sát vách nhà Đ.T.P.A, rồi mở cửa tầng 2 đột nhập vào nhà. Thấy động, anh Q. ra kiểm tra thì phát hiện Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt.

Thấy anh Q, Đức Anh cầm dao lao vào tấn công. Bất ngờ bị tấn công, anh Q. chạy xuống bếp lấy con dao chống trả lại nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương nên vứt dao, mở cửa chạy ra đường, Đức Anh tiếp tục đuổi theo tấn công đến khi anh Q. gục xuống đường.

Sau đó, Đức Anh quay trở lại căn nhà, chốt cổng và tấn công chị H.T.M. cùng 2 con của anh Q. Chị M. tử vong tại chỗ, 2 cháu nhỏ được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an TP. Đồng Nai

Sau khi nhận tin báo từ gia đình Đ.T.P.A, Công an xã Bình Minh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này, Nguyễn Đức Anh đã mở cổng nên lực lượng Công an ập vào khống chế, bắt giữ.

Theo Công an TP. Đồng Nai, nghi can Nguyễn Đức Anh khai nhận không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Đồng Nai) đã phối hợp với Công an xã Bình Minh, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an thành phố), Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đồng Nai và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan để điều tra làm rõ nội dung vụ án.