Uống 1 lít rượu và 3 lon bia, tài xế có nồng độ cồn cao gấp 10 lần mức kịch khung

(GLO)- Kiểm tra 1 người điều khiển xe máy tại Sơn La, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 4,270 mg/l, cao hơn 10 lần ngưỡng 0,4 mg/l - mức vi phạm cao nhất theo quy định. Người này cũng không có giấy phép lái xe.

Ngày 9-9, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin về vụ việc trên. Theo đó, khoảng 10 giờ 16 phút ngày 4-9, Tổ CSGT khu vực Sông Mã, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ tại Km80 quốc lộ 4G, thuộc xã Chiềng Khoang, tỉnh Sơn La.

CSGT đo nồng độ cồn với ông L., kết quả nồng độ cồn 4,270mg/l khí thở, cao hơn 10 lần so với mức cao nhất. Ảnh: C08/TTO

Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra ông L.V.L. khi đang điều khiển xe mô tô BKS 26B1-339.xx. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy ông L. có nồng độ cồn trong hơi thở 4,270 mg/l, cao hơn 10 lần mức 0,4 mg/l khí thở - ngưỡng cao nhất bị xử lý theo quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn xác định ông L. không có giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, quá trình xác minh của Cục CSGT cho thấy, từ ngày 2 đến 4-9, ông L. khai mỗi ngày đều có vài lần uống rượu. Khoảng 7 giờ ngày 4-9, trước khi bị kiểm tra, ông L. cùng 1 người bạn đi ăn sáng. Trong bữa ăn, mỗi người uống 2 chai rượu trắng loại 500 ml/chai, tương đương 1 lít rượu, cùng 3 lon bia.

Sau bữa sáng, ông L. điều khiển xe máy về nhà. Khi đi được khoảng 200 m, ông gặp tổ CSGT đang làm nhiệm vụ và bị kiểm tra nồng độ cồn, cho kết quả 4,270 mg/l khí thở.

Theo quy định tại điểm d khoản 9 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng và thuộc trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng. Tuy nhiên, do ông L. không có giấy phép lái xe nên không áp dụng hình thức tước giấy phép.

Ngoài ra, với hành vi điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe, trường hợp phương tiện có dung tích xi-lanh đến 125 cm³ hoặc công suất động cơ điện đến 11 kW, người vi phạm có thể bị phạt từ 2-4 triệu đồng theo điểm a khoản 5 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Qua vụ việc, CSGT khuyến cáo người dân đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện, kể cả chỉ di chuyển một quãng đường ngắn. Việc đã uống rượu, bia từ trước không đồng nghĩa nồng độ cồn trong cơ thể đã trở về mức an toàn khi tham gia giao thông.