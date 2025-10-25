“Ma men” thông chốt nồng độ cồn, tông cán bộ Công an bị thương

(GLO)- Sáng 25-10, theo nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh vụ 1 đối tượng có nồng độ cồn cao ngất ngưởng thông chốt kiểm tra nồng độ cồn, tông vào 1 cán bộ Công an khiến người này bị thương.

Theo thông tin ban đầu, tối 24-10, Tổ Cảnh sát Giao thông (CSGT) địa bàn Đức Cơ thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) triển khai chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 19B đoạn qua tổ 1, xã Đức Cơ.

T. đã tông vào chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 19B. Ảnh: Duy Hải

Khoảng 21 giờ cùng ngày, R.L.T. (SN 2004, trú tại xã Ia Krêl) điều khiển xe máy với tốc độ cao trên quốc lộ 19B. Khi đến chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT, T. không giảm tốc độ chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe “thông chốt”.

Xe máy của T. đã tông vào Đại úy P.Q.C. (SN 1994) thuộc Công an xã Ia Dơk đang được tăng cường cho Tổ CSGT địa bàn Đức Cơ để làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn.

Chiếc xe máy do T. điều khiển tông vào chốt kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Duy Hải

Sau đó xe máy của T. ngã ra đường và T. gặp chấn thương nặng. Đại úy C. bị chấn thương ở vùng cẳng chân. Được biết, T. đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Qua kiểm tra xác định, T. có nồng độ cồn ở mức cao ngất ngưởng với 196,6 mg/100 ml máu. Mức vi phạm cao nhất trong xử phạt vi phạm nồng độ cồn chỉ là từ 80-100 mg/100 ml máu.