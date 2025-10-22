Cảnh sát Giao thông hóa trang mật phục xử lý “ma men” trước quán nhậu

(GLO)- Để nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành hóa trang, mật phục để xử lý nồng độ cồn trước các quán nhậu có nguy cơ phát sinh vi phạm cao.

Ngày 16-10 vừa qua, Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã ra quân thực hiện đợt cao điểm kéo dài đến ngày 14-12-2025 nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn là một trong những chuyên đề được lực lượng CSGT tập trung triển khai vì đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Ngoài ra, chuyên đề này cũng đang được Cục CSGT chỉ đạo thực hiện quyết liệt trên toàn quốc từ ngày 18-10.

Nhiều trường hợp vẫn chủ quan, vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Văn Ngọc

Song song với việc lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường, trong đợt cao điểm này, lực lượng CSGT Gia Lai đã tiến hành hóa trang, mật phục để xử lý các “ma men”.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT)-đơn vị phụ trách tuần tra, kiểm soát trên địa bàn TP. Pleiku (cũ), phương thức lập chốt kiểm tra có một số hạn chế như việc người vi phạm báo chốt cho nhau thông qua các trang mạng xã hội. Người dân vẫn sử dụng rượu bia nhưng tìm cách né tránh chốt của lực lượng Công an.

Bên cạnh đó, trong các buổi kiểm tra nồng độ cồn vẫn tồn tại tình trạng một số đối tượng không chấp hành, “thông chốt” hoặc quay đầu bỏ chạy, gây nguy hiểm cho lực lượng thi hành công vụ cũng như người tham gia giao thông.

Do đó, ngoài việc thành lập các chốt, lực lượng CSGT sẽ triển khai hóa trang, mật phục để xử lý vi phạm nồng độ cồn, tập trung tại các quán nhậu có nguy cơ cao.

Khi phát hiện người có biểu hiện sử dụng rượu bia ra khỏi quán nhậu, cán bộ hóa trang sẽ báo tin cho tổ tuần tra kiểm tra. Ảnh: Văn Ngọc

Trung tá Tuấn cho hay: “Phương án này đang được lực lượng CSGT trên toàn quốc triển khai và cho thấy hiệu quả tích cực. Không chỉ nâng cao hiệu quả xử lý mà hơn hết là giúp người dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm quy định ‘đã uống rượu, bia thì không lái xe’, thay vì còn lơ là, chủ quan như trước”.

Ghi nhận tại buổi xử lý nồng độ cồn của lực lượng CSGT tối 21-10 trên khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Hội Phú), nhiều “ma men” không khỏi ngỡ ngàng khi bất ngờ bị kiểm tra. Được biết, dọc bờ kè suối Hội Phú có nhiều quán nhậu với lượng khách khá đông.

Lực lượng CSGT đã bố trí các cán bộ hóa trang, mật phục ở nhiều quán nhậu tại đây. Sau khi phát hiện người có biểu hiện sử dụng rượu, bia rời quán, cán bộ hóa trang sẽ báo tin cho tổ tuần tra công khai tiếp cận phương tiện để kiểm tra.

Các tổ tuần tra lưu động kiểm tra nồng độ cồn với người có biểu hiện sử dụng rượu bia.

﻿Ảnh: Văn Ngọc

Qua kiểm tra, đa số người dân chấp hành nghiêm quy định, không sử dụng rượu, bia khi lái xe hoặc sử dụng dịch vụ lái hộ. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, vi phạm dù biết đây là hành vi nguy hiểm.

Khoảng 20 giờ ngày 21-10, tổ công tác phát hiện ông N.T. (SN 1965, trú tại phường Pleiku) điều khiển xe máy chở theo vợ từ quán M.H.S. (đường bờ kè suối Hội Phú) đi ra nên đã tiến hành kiểm tra. Kết quả cho thấy ông T. có nồng độ cồn 0,110 mg/l khí thở, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm. Đáng nói, vợ ông T. không hề sử dụng rượu, bia nhưng ông vẫn cầm lái.

Ông T. giãi bày: “Tối nay gặp ông bà thông gia nên ăn uống vui vẻ, có uống vài lon chứ không nhiều. Do nhà gần, tôi nghĩ đi một chút không sao. Sau này, tôi sẽ chấp hành nghiêm, tuyệt đối không lái xe khi đã uống rượu, bia; hoặc để vợ lái sẽ an toàn hơn”.

Tương tự, ông N.V.N. (SN 1962, trú tại phường An Khê) vì nể người thân nên có uống bia dù mức vi phạm khá thấp. Qua kiểm tra, ông N. điều khiển xe máy vi phạm ở mức 0,028 mg/l khí thở. Với mức này, ông bị phạt từ 2-3 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Ông N. thổ lộ: “Hôm nay tôi đi sinh nhật đứa cháu, tính không uống rồi vì biết mức phạt nồng độ cồn rất cao, lại nguy hiểm. Nhưng mấy đứa cháu mời nhiệt tình quá, chỉ uống 1 lon cho vui thôi”.

Lực lượng CSGT xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm. Ảnh: Văn Ngọc

Qua ghi nhận, chỉ riêng tối 21-10, tổ công tác đã lập biên bản 5 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn tại bờ kè suối Hội Phú với phương án hóa trang, mật phục.

Từ đầu tháng 10-2025 đến nay, Đội CSGT đường bộ số 2 đã phát hiện, xử lý 44 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gồm 3 xe ô tô và 41 xe máy.

Trung tá Tuấn nhấn mạnh: “Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục xử lý thường xuyên ở nhiều khung giờ, tập trung tại các quán nhậu đông người, khép kín, trên những tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Quan điểm xử lý là không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.