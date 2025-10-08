Đối tượng lái ô tô lao vào quán nhậu tông 1 người tử vong âm tính với ma túy

(GLO)- Đặng Văn Sang (SN 1998, trú thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương) - đối tượng lao ô tô vào quán nhậu tông 1 phụ nữ tử vong - được xác định trong người có nồng độ cồn nhưng âm tính với ma túy. Sau khi ra đầu thú, đối tượng đã bị bắt giữ khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, sau khi đối tượng ra đầu thú vào rạng sáng 8-10, cơ quan Công an đã tiến hành xét nghiệm chất ma túy. Kết quả xét nghiệm cho thấy Sang âm tính với ma túy, không như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng đối tượng thực hiện hành vi trong lúc ngáo đá.

Đối tượng Đặng Văn Sang tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Qua điều tra bước đầu, Sang đã thừa nhận hành động lao xe vào quán nhậu xuất phát từ việc mâu thuẫn, đánh nhau với Nguyễn Quang S. (SN 1999, trú cùng thôn) trong lúc đi nhậu trước đó. Đáng chú ý, trước khi thực hiện hành vi, Sang đã tháo biển số xe ô tô của mình.

Trước đó, tối 7-10, tại một quán nhậu thuộc thôn Dương Liễu Tây (xã Bình Dương), Sang xảy ra mâu thuẫn với S. Tại đây, Sang lấy con dao trong quán rượt đuổi đánh S., được một số người trong quán can ngăn.

Tiếp đó, thấy S. vừa đi đến quán Xóm Nhậu cạnh đó (thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Đông, xã Bình Dương) vừa khiêu khích, Sang điều khiển ô tô lao về phía S. đang đứng trong quán.

Cú tông khiến S. bị thương và làm bà L.T.Q. (SN 1970, trú thôn Phước Chánh, xã Bình Dương) đang đứng trong quán bị thương nặng. Bà Q. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn nhưng tử vong vào lúc 23 giờ 15 phút cùng ngày. Sau khi gây ra vụ việc, Sang bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng khai nhận hành vi tại cơ quan Công an. Clip: ĐVCC

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng và Công an xã Bình Dương tổ chức xác minh, điều tra và vận động đầu thú, truy bắt đối tượng. Đến 5 giờ 30 phút ngày 8-10, đối tượng Sang ra đầu thú tại Công an xã Bình Dương.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.