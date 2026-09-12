Truy tìm cặp nhân tình nghi vay mượn rồi chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có thông báo truy tìm 2 đối tượng liên quan đến tố giác của người dân về việc vay mượn tiền rồi chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.

Theo đó, 2 đối tượng là Đoàn Lê Vy (SN 1990, trú phường Pleiku) và Nguyễn Duy Vũ (SN 1987, trú tại xã Cửu An).

Vy và Vũ hiện không có mặt ở nơi cư trú, không rõ làm gì và ở đâu. Ảnh: ĐVCC

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Vy và Vũ sống với nhau như vợ chồng. Khoảng từ tháng 8-2025 đến tháng 10-2025, thông qua các mối quan hệ quen biết, cả 2 đã lấy lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng, giúp thẩm định giá đất để vay ngân hàng…

Từ đó, Vy và Vũ đã vay mượn tiền của một số người tại khu vực Pleiku rồi sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng.

Tuy nhiên, hiện cả 2 đều không có mặt tại nơi cư trú, không rõ làm gì, ở đâu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy tìm để phục vụ việc xác minh, giải quyết tố giác về tội phạm.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) thông báo khi tìm thấy đối tượng trên thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng) qua Điều tra viên Nguyễn Văn Toàn (số điện thoại 0988.391.117).