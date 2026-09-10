Gia Lai: Tìm chủ sở hữu 401 xe mô tô, xe gắn máy đang bị tạm giữ

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp của 401 xe mô tô, xe gắn máy đang bị tạm giữ do vi phạm quy định về Luật Giao thông đường bộ.

Theo đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông đã tạm giữ 401 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm quy định về Luật Giao thông đường bộ.

Đến nay, các phương tiện trên đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện chưa đến xử lý. Một số trường hợp đương sự có đến để xử lý nhưng không chứng minh được nguồn gốc phương tiện và quyền sở hữu hợp pháp.

Vì vậy, Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu, người có liên quan đến các phương tiện trên mang đầy đủ giấy tờ liên quan đến Phòng Cảnh sát giao thông (Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước; địa chỉ trụ sở xử lý vi phạm hành chính tại 210 Trần Phú, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) để giải quyết.

Phòng Cảnh sát giao thông lưu ý: Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu người vi phạm, chủ sở hữu hợp pháp không đến xử lý mà không có lý do chính đáng, đơn vị sẽ tiến hành làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định.