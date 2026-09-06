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Triệu tập 3 người trong vụ xe cứu thương thu 9,5 triệu đồng ở Thanh Hóa

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NHÃ UYÊN (theo TTO, Vietnamnet, LĐO)

(GLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 3 người liên quan để làm rõ việc gia đình 1 bệnh nhân phải thanh toán tổng cộng 9,5 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà.

Theo thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa công bố ngày 5-9, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập Nguyễn Công Khánh (SN 1997, trú phường Hạc Thành) - chủ xe cứu thương; Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, trú phường Hạc Thành) - lái xe và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, trú phường Tĩnh Gia) - sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa, để làm việc.

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Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC/Vietnamnet

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 14-8, Khánh nhận vận chuyển 1 bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn.

Sau đó, Khánh giao Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện, Lâm liên hệ với Hải Anh cùng tham gia vận chuyển.

Khi đón bệnh nhân, Lâm thông báo với gia đình các khoản chi phí gồm: 1 triệu đồng tiền xe vận chuyển mỗi lượt, 1 triệu đồng tiền thuê máy thở mỗi ngày, 300.000 đồng tiền thuê máy hút đờm và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm. Tổng các khoản này là 5,3 triệu đồng.

Ngoài ra, Hải Anh tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với giá 600.000 đồng/lọ. Gia đình đồng ý mua 7 lọ, thanh toán 4,2 triệu đồng qua chuyển khoản.

Tuy nhiên, cơ quan Công an bước đầu xác định loại thuốc được đưa cho gia đình là Adrenaline, được mua trên thị trường với giá khoảng 4.000 đồng/lọ. Như vậy, tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã thanh toán cho nhóm này là 9,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, bước đầu xác định 3 người có sự bàn bạc, thống nhất về việc thu tiền và phân chia số tiền thu được. Sau khi nhận tiền từ gia đình bệnh nhân, một phần được Lâm chuyển cho Khánh; số còn lại do Lâm và Hải Anh phân chia.

Trước đó, vụ việc được phản ánh sau khi gia đình bệnh nhân thuê xe cứu thương dịch vụ đưa người bệnh từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, quãng đường vận chuyển chỉ khoảng 16 km nhưng mức chi phí quá cao.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi từng người để xử lý theo quy định của pháp luật.

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