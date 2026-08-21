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113, 114, 115 sắp về một mối, gọi cấp cứu sẽ được điều xe ra sao?

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NHÃ UYÊN (theo VGP, TTO)

(GLO)- 113 sẽ trở thành số dịch vụ khẩn cấp dùng chung sau khi tích hợp 3 đầu số 113, 114, 115 trong an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cấp cứu. Cùng với đó, toàn bộ xe cứu thương công và tư sẽ được định vị để phục vụ điều phối cấp cứu.

Thông tin mới nhất về hệ thống cấp cứu ngoại viện được Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Hà Anh Đức cho biết tại hội thảo tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh ngày 20-8.

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113 sẽ trở thành số dịch vụ khẩn cấp dùng chung sau khi tích hợp 113, 114, 115. Ảnh minh họa: TTO

Theo đó, Bộ Y tế đang chuẩn bị ban hành thông tư về tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu. Đáng chú ý, toàn bộ xe cứu thương, không phân biệt công hay tư, sẽ được gắn thiết bị định vị và tích hợp trên bản đồ số. Qua đó, tổng đài có thể xác định xe đang ở đâu, trạng thái hoạt động để điều phối phương tiện phù hợp đến hiện trường.

Động thái này gắn với chủ trương tổ chức lại hệ thống tiếp nhận thông tin khẩn cấp. Theo Quyết định 1166/QĐ-TTg ngày 29-6-2026 của Thủ tướng, các số 113, 114 và 115 sẽ được tích hợp, thống nhất sử dụng 113 làm số dịch vụ khẩn cấp dùng chung toàn quốc.

Theo lộ trình của đề án, quy định về quy hoạch kho số viễn thông theo hướng thống nhất sử dụng chung số 113 được yêu cầu có hiệu lực từ 1-10-2026.

Cùng thời điểm, các quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp của lực lượng Công an và tiếp nhận thông tin cấp cứu y tế ngoại viện do Công an chuyển đến cũng được yêu cầu có hiệu lực.

Như vậy, khi hệ thống hoàn thiện, thay vì người dân phải tự xác định gọi 113, 114 hay 115, thông tin khẩn cấp sẽ được tiếp nhận tại đầu mối chung, phân loại và chuyển tới lực lượng phù hợp. Với cấp cứu y tế, hệ thống hướng tới xác định vị trí, kết nối mạng lưới cấp cứu và điều phối xe cứu thương phù hợp đến hiện trường.

Việc định vị xe cứu thương cũng nằm trong quá trình triển khai Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030, được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 10-8-2026. Mục tiêu đến năm 2030, đối với trường hợp nguy kịch, thời gian xuất xe không quá 5 phút kể từ khi có quyết định điều xe.

Tuy nhiên, mốc 1-10 không đồng nghĩa là từ thời điểm này, 114 và 115 sẽ đồng loạt ngừng hoạt động. Đây là thời hạn được đặt ra cho một số quy định phục vụ tích hợp; việc vận hành đầu số chung trên thực tế còn phụ thuộc tiến độ hoàn thiện hạ tầng và triển khai tại các địa phương.

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