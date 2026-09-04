Xe cấp cứu tư nhân đón bệnh nhân: 5 điều gia đình cần hỏi trước khi lên xe

(GLO)- Vụ 1 gia đình ở Thanh Hóa phản ánh phải chi hơn 9 triệu đồng để đưa bệnh nhân về nhà với quãng đường khoảng 16 km đang được cơ quan chức năng xác minh. Từ vụ việc này, người nhà cần lưu ý gì khi thuê xe cấp cứu bên ngoài?

Ngày 3-9, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nhận được báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa liên quan đến vụ việc trên. Theo phản ánh, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa được gia đình đưa về nhà bằng xe cấp cứu dịch vụ.

Chi phí được phản ánh gồm khoảng 5,3 triệu đồng tiền xe và thiết bị, cùng khoảng 4,2 triệu đồng tiền thuốc vận mạch, tổng cộng hơn 9 triệu đồng.

Bệnh viện cho biết, xe và nhân viên vận chuyển không thuộc bệnh viện. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa xác minh, chấn chỉnh và xử lý nếu phát hiện sai phạm. Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển người bệnh.

Gia đình cần kiểm tra thông tin về đơn vị vận chuyển, nhân viên y tế, trang thiết bị và chi phí trước khi đưa bệnh nhân lên xe cấp cứu tư nhân. Ảnh minh họa: AI

Trong thực tế, khi người bệnh xuất viện, xin về nhà hoặc cần chuyển đến cơ sở khác, gia đình có thể tự lựa chọn dịch vụ vận chuyển bên ngoài. Nhưng trong hoàn cảnh người bệnh nặng, quyết định thuê xe thường được đưa ra rất nhanh. Vì vậy, trước khi bệnh nhân được đưa lên xe, gia đình nên làm rõ ít nhất 5 nội dung dưới đây:

1. Xe này thuộc đơn vị nào?

Gia đình cần hỏi tên đơn vị cung cấp dịch vụ và xác định rõ đây là xe của bệnh viện hay xe của một cơ sở dịch vụ bên ngoài. Không nên chỉ dựa vào hình thức bên ngoài hoặc cách giới thiệu “xe cấp cứu” để xác định đơn vị cung cấp dịch vụ.

Theo quy định về xe ô tô cứu thương, hoạt động này có liên quan đến cả các cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh. Gia đình có thể yêu cầu đơn vị cung cấp thông tin để biết mình đang thuê dịch vụ của ai.

2. Ai sẽ trực tiếp chăm sóc bệnh nhân trên xe?

Đối với người bệnh nặng, cần hỏi rõ có nhân viên y tế đi cùng hay không, người này là ai và có phù hợp với tình trạng của bệnh nhân hay không. Đặc biệt, nếu bệnh nhân đang sử dụng thuốc vận mạch, oxy hoặc cần theo dõi liên tục, gia đình cần được giải thích trước về phương án chăm sóc trong suốt hành trình.

3. Xe được trang bị những gì?

Không phải mọi chuyến vận chuyển đều có cùng yêu cầu về chuyên môn. Gia đình nên thông báo đầy đủ tình trạng bệnh nhân và hỏi phương tiện có đáp ứng nhu cầu thực tế hay không, chẳng hạn oxy, máy theo dõi, máy hút đờm hoặc các thiết bị hỗ trợ cấp cứu cần thiết.

4. Nếu bệnh nhân diễn biến xấu trên đường thì xử trí thế nào?

Gia đình nên đặt ra câu hỏi trước khi xe khởi hành: Nếu bệnh nhân khó thở, tụt huyết áp, ngừng tim hoặc có diễn biến bất thường trên đường thì ai xử trí? Đồng thời, cần xác định bệnh nhân được đưa về nhà hay đến cơ sở khám chữa bệnh nào, trong trường hợp cần cấp cứu trở lại thì phương án xử trí ra sao.

5. Tổng chi phí là bao nhiêu và gồm những gì?

Gia đình nên yêu cầu báo rõ tổng chi phí trước khi khởi hành. Cần làm rõ giá vận chuyển, chi phí nhân viên y tế đi cùng, oxy, thiết bị, thuốc, thời gian chờ và các khoản phát sinh nếu có.

Đặc biệt, thuốc sử dụng trong quá trình vận chuyển cần được giải thích rõ về tên thuốc, chỉ định, số lượng, đơn giá và người chịu trách nhiệm sử dụng.

Theo quy định về xe ô tô cứu thương, hoạt động vận chuyển người bệnh phải đáp ứng các yêu cầu về phương tiện và điều kiện chuyên môn tương ứng.

Trong tình huống bệnh nhân nặng, ngoài chi phí, yếu tố quan trọng nhất vẫn là xe và nhân lực phải đủ khả năng bảo đảm an toàn cho người bệnh trong suốt hành trình.