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Khởi tố, tạm giam tài xế của nhà xe Việt Tân Phát

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với tài xế của nhà xe Việt Tân Phát liên quan đến vụ tai nạn lật xe ở phường Hội Phú.

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Vụ tai nạn khiến 4 hành khách trên xe tử vong. Ảnh: Văn Ngọc

Quá trình điều tra ban đầu xác định, tối 30-8, Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú tại phường An Khê) đã điều khiển xe khách giường nằm BKS 50E-449.xx của nhà xe Việt Tân Phát chạy tuyến TP. Hồ Chí Minh - An Khê. Trên xe khách có 1 lái xe, 2 phụ xe và 31 hành khách.

Khoảng 3 giờ 10 phút, xe khách đi đến Km10+600 trên đường tránh quốc lộ 19 đoạn nối từ Hàm Rồng - Đồng Xanh thì bị lật nghiêng về lề đường bên phải.

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Tài xế Long đã bị khởi tố và tạm giam. Ảnh: Văn Ngọc

Vụ lật xe khiến 1 người chết tại chỗ và 7 người bị thương. Sau đó, có thêm 3 người chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Trước vụ việc có tính chất nghiêm trọng trên, Công an tỉnh đã vào cuộc thu thập chứng cứ, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Long về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra nhận định, Long có giấy phép lái xe hạng D đủ điều kiện để điều khiển phương tiện trên và không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy trong quá trình điều xe.

Tuy nhiên, Long đã không làm chủ tốc độ ở đoạn đường có các biển cảnh báo nguy hiểm về khúc cua, đoạn đường giao nhau với đường không ưu tiên.

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Tài xế Long đã không làm chủ tốc độ ở đoạn đường cua trơn trượt có các biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng thời, thời điểm xảy ra vụ tai nạn xuất hiện mưa lớn, đường trơn trượt nhưng Long không chủ động giảm tốc độ đảm bảo an toàn dẫn đến tai nạn khiến nhiều người thương vong.

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