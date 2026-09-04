Nam thanh niên đi xe máy tông vỉa hè, tử vong trên quốc lộ 19

(GLO)- Tối 3-9, trên quốc lộ 19 đoạn qua xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) đã xảy ra 1 vụ tai nạn tự ngã khiến 1 nam thanh niên tử vong.

Theo đó, khoảng 21 giờ 30 phút tối 3-9, anh L.H.L. (SN 1992, trú tại xã Ia Dom) điều khiển xe máy BKS 93T9-32xx lưu thông trên quốc lộ 19 theo hướng từ Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh về xã Đức Cơ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh L. tử vong. Ảnh: Nam Lê

Khi tới Km232+800, xe máy của anh L. đã tông vào lề vỉa hè rồi ngã ra đường. Vụ tai nạn khiến anh L. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã phối hợp với Công an xã Ia Dom bảo vệ hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.