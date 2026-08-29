Ô tô va chạm xe máy ở phường Quy Nhơn Nam khiến 1 thanh niên tử vong

(GLO)- Rạng sáng 28-8, trên đường Nguyễn Thái Học đoạn qua địa bàn phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 thanh niên tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 4 giờ 5 phút ngày 28-8 trên đường Nguyễn Thái Học (thuộc khu phố 7, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Nguyễn Thái Học ở Quy Nhơn Nam, Gia Lai. Ảnh: Đạt Trí

Thời điểm này, xe ô tô con mang biển kiểm soát 81H-095.xx do Trần Tấn A. (SN 2000, trú xã Tuy Phước Tây) điều khiển chạy trên đường Nguyễn Thái Học, hướng từ Bến xe trung tâm Quy Nhơn đến về đường Ngô Mây.

Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với mô tô biển số 77AD-015.xx do Phạm P. (SN 2006, trú thôn Cát Hải Bắc, xã Cát Tiến) điều khiển, chở theo sau Hà Xuân V. (SN 2011, trú thôn Cát Hải Bắc, xã Cát Tiến) và Nguyễn Văn V. (SN 2009, trú thôn An Đức, xã Phù Cát).

Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 thanh thiếu niên đi trên xe máy bị thương, được Đội SOS 115 Bình Định cùng người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, P. tử vong tại bệnh viện.

Hình ảnh vụ tai nạn do camera nhà dân ghi lại. Clip: Mạng xã hội

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.