Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Ô tô va chạm xe máy ở phường Quy Nhơn Nam khiến 1 thanh niên tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Rạng sáng 28-8, trên đường Nguyễn Thái Học đoạn qua địa bàn phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 thanh niên tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 4 giờ 5 phút ngày 28-8 trên đường Nguyễn Thái Học (thuộc khu phố 7, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

o-to-tong-xe-may-khien-1-thanh-nien-tu-vong-o-quy-nhon-nam.jpg
Hiện trường vụ tai nạn trên đường Nguyễn Thái Học ở Quy Nhơn Nam, Gia Lai. Ảnh: Đạt Trí

Thời điểm này, xe ô tô con mang biển kiểm soát 81H-095.xx do Trần Tấn A. (SN 2000, trú xã Tuy Phước Tây) điều khiển chạy trên đường Nguyễn Thái Học, hướng từ Bến xe trung tâm Quy Nhơn đến về đường Ngô Mây.

Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với mô tô biển số 77AD-015.xx do Phạm P. (SN 2006, trú thôn Cát Hải Bắc, xã Cát Tiến) điều khiển, chở theo sau Hà Xuân V. (SN 2011, trú thôn Cát Hải Bắc, xã Cát Tiến) và Nguyễn Văn V. (SN 2009, trú thôn An Đức, xã Phù Cát).

Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 thanh thiếu niên đi trên xe máy bị thương, được Đội SOS 115 Bình Định cùng người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, P. tử vong tại bệnh viện.

Hình ảnh vụ tai nạn do camera nhà dân ghi lại. Clip: Mạng xã hội

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Tin tức

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

Tin tức

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tin tức

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Tin tức

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

null