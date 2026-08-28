Xét xử tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long tử vong

(GLO)- Sáng 28-8, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Vĩnh Long xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Bảo Trung - tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong. Vụ việc từng gây chú ý khi cha nạn nhân sau đó dùng súng bắn tài xế rồi tự sát.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, trú xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) bị truy tố về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Trung có 1 luật sư bào chữa; phía gia đình bị hại có nhiều luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA/TTO

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4-9-2024, Trung điều khiển xe tải biển số 84C-102.77 lưu thông trên Tỉnh lộ 901 theo hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân. Khi đến đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ), Trung điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái để vượt 1 ô tô đang dừng bên lề phải.

Cùng thời điểm, ở chiều ngược lại có 2 xe đạp điện đi tới. 1 xe do nữ sinh T.N.X.N. điều khiển; xe phía sau do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) điều khiển, chở theo 1 người bạn.

Phát hiện xe tải lấn sang phần đường của mình, nữ sinh đi phía trước phanh và dừng xe. Xe của Bảo Trân đi phía sau không xử lý kịp nên va vào xe phía trước, khiến Bảo Trân cùng xe ngã sang trái nhưng vẫn nằm trên phần đường theo hướng di chuyển của mình.

Đúng lúc này, bánh trước xe tải do Trung điều khiển chèn qua người Bảo Trân. Nữ sinh bị thương nặng và tử vong sau đó. Sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng địa phương ban đầu không khởi tố vụ án. Gia đình nạn nhân khiếu nại nhưng không được chấp nhận.

Đến ngày 28-4-2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của Bảo Trân) dùng súng bắn Nguyễn Văn Bảo Trung khiến tài xế bị thương nặng, sau đó ông Phúc tự sát và tử vong.

Sau vụ việc này, hồ sơ vụ tai nạn được xem xét lại. Ngày 7-5-2025, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; sau đó khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung.

Theo kết luận giám định, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Trung không mắc bệnh tâm thần và đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi. Tuy nhiên, sau khi bị bắn, bị can bị tổn thương cơ thể nặng và mắc bệnh lý tâm thần.

Kết luận giám định ngày 8-7-2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định, Trung mắc bệnh mất trí sau chấn thương não ở mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Liên quan quá trình giải quyết vụ tai nạn trước đây, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã điều tra vụ án “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, liên quan một số cựu cán bộ Công an và Kiểm sát tại huyện Trà Ôn (cũ).