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Gia Lai: Khởi tố, tạm giam đối tượng dùng gậy đánh người gây thương tích

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam đối tượng Hlă (SN 2003, trú tại xã Hra) liên quan đến vụ đánh người gây thương tích.

Quá trình điều tra xác định: Chiều 18-7-2026, Hlă ngồi nhậu cùng Đinh Thêm (SN 2004, trú tại xã Đak Pơ) ở nhà của anh Q. (làng Kon Chrah, xã Hra).

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam với Hlă. Ảnh: ĐVCC

Trong lúc nhậu, anh Q. và 2 đối tượng Hlă, Thêm nảy sinh mâu thuẫn. Được can ngăn, Hlă và Thêm đã bỏ về. Sau đó, các đối tượng cầm gậy quay lại đuổi đánh anh Q.

Lúc này, anh Q. chạy qua nhà mẹ vợ là bà P. ở sát bên thì bị 2 đối tượng đuổi kịp, đánh ngã xuống đất. Bà P. vào can cũng bị các đối tượng hành hung.

Hậu quả, anh Q. bị thương ở nhiều nơi trên cơ thể và gãy tay trái, bà P. bị gãy tay phải. Theo kết quả giám định thương tích, anh Q. bị tổn hại sức khỏe 21%, bà P. bị tổn hại 10%.

Sau quá trình thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hlă và Thêm về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau khi gây án, đối tượng Hlă đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 16-9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hra đã bắt được đối tượng và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam theo quy định của pháp luật.

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