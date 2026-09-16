Khởi tố 2 đối tượng từ Hải Phòng vào Pleiku cho vay với lãi suất “cắt cổ”

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

2 đối tượng bị khởi tố gồm: Phùng Văn Ý (SN 1985) và Vũ Lê Hoàn (SN 1995) cùng trú tại TP. Hải Phòng.

Trong đó, Ý là đối tượng đã có 3 tiền án về tội "Cướp tài sản", "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy" đã bị tạm giam; Hoàn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Vũ Lê Hoàn (trái) và Phùng Văn Ý đã bị khởi tố. Ảnh: Hoàng Nam

Từ khoảng tháng 3-2026, 2 đối tượng thực hiện hành vi rải tờ rơi về cho vay “nóng” không cần thế chấp tài sản ở khu vực Pleiku. Nhiều người cần tiền gấp đã liên hệ với các đối tượng để vay với lãi suất “cắt cổ”.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) đã xác định Ý và Hoàn cho nhiều người ở khu vực Pleiku vay với lãi suất 0,833%/ngày, tương đương khoảng 304%/năm, gấp 15 lần so với lãi suất tối đa quy định trong Bộ Luật Dân sự.

Từ tháng 3-2026 đến nay, cả 2 đã thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.