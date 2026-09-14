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Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

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NHẬT LINH
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(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Theo cáo trạng, chiều 4-7-2020, Phạm Văn Bắc (SN 1989, TP Hải Phòng) thuê ô tô chở bạn gái đi dự sinh nhật tại tỉnh Phú Yên. Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi về đến đường Hoàng Văn Thụ (phường Quy Nhơn Nam), Bắc gặp Vũ Văn Toản (SN 1993); Bình, Phạm Văn Ninh (SN 1993) cùng một số người đều cùng TP. Hải Phòng).

Do quen biết Toản, Bắc dừng xe nói chuyện rồi đồng ý chở cả nhóm đi hát karaoke. Trên xe, Toản cùng Bình, Ninh mỗi người cầm một cây rựa.

Khi đến khu vực trước nhà số 368 Hoàng Văn Thụ, Bắc dừng xe. Lúc này, Hoàng Văn Cán (SN 1988, TP. Hải Phòng) đến gần ô tô nói chuyện và có lời lẽ thô tục. Do trước đó có mâu thuẫn với Cán, Toản cho rằng Cán chửi mình nên cầm rựa xuống xe chém Cán.

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Bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) tại phiên tòa sơ thẩm ngày 14-9. Ảnh: N.L

Bình và Ninh cũng cầm rựa xuống xe. Bình chém về phía Cán, Cán đưa tay lên đỡ nên bị thương ở cẳng tay trái. Khi Cán bỏ chạy, Bình tiếp tục cầm rựa đuổi theo khoảng 20m nhưng không bắt kịp. Sau đó, nhóm này rời khỏi hiện trường, các cây rựa được vứt bỏ.

Cán được đưa đi cấp cứu, điều trị từ ngày 4 đến 10-7-2020. Kết luận giám định xác định bị hại bị nhiều thương tích, trong đó có tụ máu ngoài màng cứng, nứt xương đỉnh trái, gãy đầu dưới xương trụ trái và đứt gân gấp ngón III bàn tay phải. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 34%.

Trong vụ án này, bị cáo Toản đã bị TAND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) xét xử về tội “Giết người” vào tháng 7-2023. Riêng Ninh cùng một số người khác hiện vắng mặt tại địa phương, chưa xác định được nơi cư trú nên chưa thể triệu tập làm rõ. Do đó, hành vi của những người liên quan được tách để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định Bình biết Toản có mâu thuẫn với Cán nhưng vẫn sử dụng rựa, là hung khí nguy hiểm, trực tiếp chém bị hại. Hành vi thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người khác nên cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

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