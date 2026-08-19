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Lãnh án 14 năm tù về tội giết người

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NHẬT LINH
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(GLO)- Ngày 19 - 8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Thống Nhất.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Lương Quốc Phúc (SN 2006, phường Diên Hồng) 14 năm tù về tội “Giết người”; các bị cáo Nguyễn Đình Quốc (SN 1996, xã Ia Hrung) 21 tháng tù; Nguyễn Duy Phương (SN 2000, phường Pleiku) 16 tháng tù và Huỳnh Quốc Bảo (SN 2003, phường Diên Hồng) 7 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, tối 5-8-2025, sau khi dự sinh nhật, Quốc cùng Phúc, Phương, Bảo và nhóm bạn về nhà thuê tại đường Lê Đại Hành (phường Thống Nhất). Tại đây, cả nhóm dừng nhiều xe máy trước nhà, chắn lối đi chung. Lúc này, anh T.X.V. (SN 1991, phường Diên Hồng) đi xe máy đến, đề nghị nhóm của Quốc di chuyển xe để qua. Từ đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Phương, Quốc và Bảo dùng tay đánh anh V.

Thấy nhóm bạn đánh nhau, Phúc lấy dao đã được Quốc đưa trước đó đâm anh V. 3 nhát từ phía sau rồi bỏ đi. Anh V. được cấp cứu kịp thời, nhưng bị tổn thương cơ thể 72%, phải phẫu thuật cắt thận trái và cắt đuôi tụy.

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Các bị cáo thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19 - 8. Ảnh: N.L

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phân tích: Phúc đã sử dụng dao, là hung khí nguy hiểm đâm nhiều nhát từ phía sau vào vùng trọng yếu của cơ thể bị hại. Hành vi được thực hiện trong lúc nhóm của Quốc đang đánh anh V, thể hiện sự hung hãn, coi thường tính mạng người khác. Nạn nhân không chết là do được cấp cứu, điều trị kịp thời và nằm ngoài ý muốn của Phúc. Do đó, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”, thuộc trường hợp có tính chất côn đồ và phạm tội chưa đạt.

Đối với Quốc, Phương và Bảo, Hội đồng xét xử xác định các bị cáo có hành vi dùng tay, chân đánh anh V., nhưng không biết và không thống nhất với Phúc về việc sử dụng dao đâm bị hại. Việc Phúc lấy dao đâm anh V. là hành vi phát sinh ngoài ý muốn và không nằm trong sự thống nhất của các bị cáo. Do đó, Quốc, Phương và Bảo chỉ phải chịu trách nhiệm về hành vi gây rối trật tự công cộng, không phải chịu trách nhiệm về tội “Giết người”.

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