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Gia Lai phạt hành chính 16 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Ngày 1-10, ông Nguyễn Văn Đang - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết, qua kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) tại 60 cơ sở, 3 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 cơ sở với tổng số tiền 91 triệu đồng.

Theo đó, thực hiện tăng cường bảo đảm ATTP dịp Tết Trung thu năm 2026, Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh Gia Lai về ATTP đã thành lập 3 đoàn kiểm tra ATTP trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 16-9 đến 25-9, các đoàn đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt, tập trung vào các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp tết Trung thu như bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các cơ sở có nguy cơ cao, trong đó chú trọng cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh bánh mì và các điểm bán bánh mì.

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Qua kiểm tra ATTP tại 60 cơ sở, 3 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 cơ sở với tổng số tiền 91 triệu đồng. Ảnh: Như Nguyện

Kết quả, 3 đoàn đã kiểm tra đột xuất tại 60 cơ sở, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 cơ sở với tổng số tiền 91.000.000 đồng. Trong đó, đoàn số 1 kiểm tra 15 cơ sở, phát hiện 2 cơ sở vi phạm và xử phạt 25 triệu đồng. Đoàn số 2 kiểm tra 24 cơ sở, phát hiện 10 cơ sở vi phạm, xử phạt 48 triệu đồng. Đoàn số 3 qua kiểm tra 21 cơ sở, xử phạt 4 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 18 triệu đồng.

Bên cạnh kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở, các đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tại 3 phường gồm: Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Diên Hồng và 3 xã: An Hòa, Bình Hiệp và Ia Ly. Nội dung làm việc tập trung vào công tác tổ chức, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ bảo đảm ATTP; thông tin, truyền thông; rà soát, quản lý cơ sở thực phẩm; công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mì và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại địa phương.

Qua làm việc, các đoàn nắm bắt tình hình triển khai công tác bảo đảm ATTP tại cơ sở để kịp thời hướng dẫn, đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý phù hợp.

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