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Lãnh 3 năm tù vì đâm bạn trọng thương sau cuộc nhậu

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NHẬT LINH
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(GLO)- Đó là mức án mà Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt đối với bị cáo Siu Gia Bảo (SN 2008, ở làng Klăh, xã Ia Mơ) phạm tội “Giết người” tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25-8.

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ ngày 28-10-2025, sau khi cùng uống rượu tại nhà Bảo, giữa Bảo và S.Đ. (SN 2006, xã Ia Mơ) xảy ra mâu thuẫn từ chuyện trước đó. Hai người thách thức rồi dùng tay đánh nhau. Trong lúc xô xát, Bảo bị Đ. ngồi lên bụng, dùng tay đánh nhiều cái. Khi mọi người can ngăn, kéo Đ. ra, Bảo đứng dậy, nhìn thấy con dao dài 23cm để trên bàn nên lấy dao đâm 2 nhát vào vùng bụng và hông phải của Đ..

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Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa phân tích hành vi phạm tội của bị cáo. Ảnh: N.L

Hậu quả, nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 32%, trong đó có vết thương thấu bụng làm thủng dạ dày và rách mặt trước bao tụy.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phân tích dù Đ. có một phần lỗi khi cùng Bảo thách thức đánh nhau và đã dùng tay đánh Bảo, nhưng hành vi của Bảo sau đó đã vượt quá giới hạn của việc giải quyết mâu thuẫn. Bảo sử dụng dao sắc, nhọn đâm liên tiếp vào vùng bụng và hông của Đ., là những vị trí trọng yếu trên cơ thể, gây vết thương thấu bụng, thủng dạ dày, rách bao tụy. Việc Đ. không tử vong là do được cấp cứu kịp thời, nằm ngoài ý muốn của Bảo.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Bảo thể hiện tính hung hãn, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, có tính chất côn đồ, đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

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