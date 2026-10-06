Kiểm soát lái xe kinh doanh vận tải, phòng ngừa tai nạn

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường kiểm tra ma túy, nồng độ cồn và chất kích thích đối với lái xe kinh doanh vận tải, từ bến xe đến trên đường. Cùng với đó, các doanh nghiệp vận tải được yêu cầu siết chặt quản lý lái xe, kịp thời ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Kiểm tra lái xe tại bến, trên đường

Ngày 3-10, tại Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Nam kiểm tra ma túy đối với 53 lái xe của các DN vận tải hành khách. Kết quả, tất cả trường hợp được kiểm tra đều âm tính với ma túy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra ma túy tài xế tại Bến xe khách Phú Phong (xã Tây Sơn). Ảnh: K.A

Theo Đội CSGT đường bộ số 4, việc kiểm tra được tổ chức linh hoạt về thời gian, địa điểm. CSGT phối hợp với đơn vị quản lý bến xe cập nhật danh sách phương tiện, lái xe để theo dõi những trường hợp chưa được kiểm tra, từ đó tiếp tục kiểm soát trong quá trình lưu thông.

“Việc kiểm tra được thay đổi thời gian, kết hợp định kỳ và đột xuất nhằm hạn chế tình trạng lái xe đối phó; nhất là đối với các phương tiện chạy tuyến dài, chúng tôi phải duy trì kiểm soát cả tại bến và trên đường” - Trung tá Võ Đặng Dũng - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết.

Trước đó, tại Bến xe khách Phú Phong (Công ty CP Bến xe Tây Sơn, xã Tây Sơn), lực lượng CSGT cũng tiến hành test ma túy và nồng độ cồn đối với 14 lái xe của 5 DN vận tải hành khách chạy các tuyến đến TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk và các tỉnh miền Tây. Tất cả lái xe đều âm tính với ma túy, không có trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Tài xế Văn Thanh Bình chạy tuyến Tây Sơn - miền Tây cho biết, bản thân luôn giữ sức khỏe, không sử dụng rượu, bia khi cầm lái. “Xe có 2 tài xế thay nhau điều khiển nên thời gian được phân chia hợp lý, tránh quá giờ, mệt mỏi khi chạy đường dài. Việc thường xuyên được kiểm tra cũng giúp chúng tôi không chủ quan, giữ đúng quy định” - tài xế Bình cho hay.

Trên các tuyến quốc lộ, lực lượng CSGT tăng cường kiểm soát nồng độ cồn, ma túy, chất kích thích theo từng địa bàn, khung giờ. Tại QL 14, QL 25, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT) duy trì 6 tổ công tác, tập trung vào thời điểm phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa lưu thông nhiều, nhất là từ 18 - 22 giờ. Lực lượng chức năng vừa tuần tra trên tuyến chính, vừa kiểm soát các tuyến đường nhánh, khu dân cư để phát hiện trường hợp né tránh.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế lưu thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Phù Mỹ. Ảnh: K.A

Phòng ngừa từ doanh nghiệp

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 159 vụ TNGT liên quan phương tiện kinh doanh vận tải, làm 126 người chết, 51 người bị thương. Đáng chú ý, có 89 vụ tai nạn liên quan người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia, ma túy, chất kích thích, làm 66 người chết, 49 người bị thương.

Thực tế này đặt ra yêu cầu phải phòng ngừa ngay từ khâu quản lý tài xế, bên cạnh kiểm tra, xử lý vi phạm trên đường. Phòng CSGT tổ chức lực lượng theo hướng khép kín địa bàn, thời gian; tập trung kiểm tra tại các tuyến, khu vực, khung giờ có nhiều phương tiện vận tải hoạt động. Các đội, trạm phối hợp Công an cơ sở nắm tình hình, thay đổi vị trí, thời gian kiểm tra để hạn chế việc tài xế biết trước, tìm cách né tránh.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT - cho biết: Bảo đảm an toàn đối với xe kinh doanh vận tải phải được thực hiện đồng bộ, trong đó DN giữ vai trò quan trọng trong quản lý tài xế.

“DN phải thường xuyên nắm tình trạng của lái xe, không để tài xế sử dụng rượu, bia, ma túy, chất kích thích điều khiển phương tiện. Lực lượng CSGT tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là trường hợp tái phạm, để nâng cao ý thức chấp hành và phòng ngừa tai nạn" - Thượng tá Nguyễn Hồng Vang nói.

Ở phía DN, yêu cầu này được cụ thể hóa bằng việc kiểm soát tài xế trước khi giao phương tiện. Ông Đặng Xuân Sĩ - Quản lý đội xe Tây Sơn - Sài Gòn, Công ty Bình Minh Tải Limousine cho hay, định kỳ 6 tháng, đơn vị tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra ma túy đối với tài xế, phụ xe; trước mỗi chuyến đều kiểm tra GPLX và tình trạng sử dụng rượu, bia. Trường hợp có nồng độ cồn sẽ không được bố trí lái xe.

Quản lý chặt tài xế ngay từ DN, kết hợp kiểm tra trên đường giúp phát hiện, ngăn chặn sớm nguy cơ mất an toàn, bảo đảm an toàn cho hành khách và người tham gia giao thông.