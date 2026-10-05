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Bỗng nhận clip nhạy cảm có mặt mình kèm lời đòi tiền, bạn cần làm gì?

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NHÃ UYÊN (theo TTO, Thanh tra)

(GLO)- Từ đầu tháng 10-2026 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thanh Hóa) tiếp nhận trình báo của gần 20 trường hợp bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm đã cắt ghép. Đáng chú ý, có nạn nhân bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thủ đoạn của các đối tượng là thu thập hình ảnh cá nhân của nạn nhân trên mạng xã hội, sau đó sử dụng công nghệ để cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, video theo hướng nhạy cảm. Những hình ảnh, video này được gửi cho chính nạn nhân kèm lời đe dọa sẽ phát tán công khai nếu không chuyển tiền.

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Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thanh Hóa) tăng cường rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng. Ảnh: CA tỉnh Thanh Hóa

Các đối tượng có xu hướng nhắm vào cán bộ, công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp xã. Qua đó, chúng khai thác tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và công việc của nạn nhân để gây sức ép, buộc chuyển tiền.

Mặc dù thủ đoạn sử dụng hình ảnh để đe dọa, tống tiền không mới, việc ứng dụng công nghệ để cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, video khiến nhiều người hoang mang, lo sợ và dễ rơi vào bẫy.

Vậy nếu một ngày bất ngờ nhận được clip nhạy cảm có hình ảnh, gương mặt của mình kèm lời đòi tiền, người dân cần làm gì?

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo trước hết không nên hoảng sợ. Việc các đối tượng đưa ra hình ảnh, video có gương mặt của một người không đồng nghĩa nội dung đó là thật, bởi hình ảnh hoàn toàn có thể bị cắt ghép, chỉnh sửa bằng công nghệ.

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Tin nhắn kèm hình ảnh, video cắt ghép, các đối tượng gửi cho nạn nhân. Ảnh: CA tỉnh Thanh Hóa

Người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu và không chuyển tiền cho các đối tượng. Đồng thời, nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý. Theo cơ quan Công an, việc chuyển tiền không bảo đảm các đối tượng sẽ dừng lại mà còn có thể khiến nạn nhân tiếp tục trở thành mục tiêu tống tiền.

Thực tế, nhờ được lực lượng Công an kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn và cảnh báo, nhiều trường hợp tại Thanh Hóa đã nhận diện được thủ đoạn, giữ bình tĩnh và không chuyển tiền cho các đối tượng.

Công an cũng khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội nên hạn chế công khai những thông tin, hình ảnh cá nhân có thể bị lợi dụng để giả mạo, cắt ghép. Không kết bạn, trò chuyện, truy cập link lạ hoặc cung cấp thông tin riêng tư cho những tài khoản không rõ danh tính.

Đặc biệt, khi nhận được hình ảnh, video nhạy cảm kèm tin nhắn đe dọa, tống tiền, người dân cần bình tĩnh, không tranh cãi, không chuyển tiền, không tiếp tục làm theo yêu cầu của đối tượng và trình báo ngay cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh, xử lý.

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