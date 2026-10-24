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Bẫy “cho thuê vàng”: Lãi suất cho vay núp bóng lên tới hơn 544%/năm

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo VnExpress, Chinhphu.vn)

(GLO)- Núp bóng doanh nghiệp cho thuê vàng, trang sức, các nhóm đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh bị phát hiện tổ chức cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới 544,78%/năm. Công an đã khởi tố 36 bị can, cảnh báo người dân trước những hợp đồng dịch vụ được sử dụng để che giấu bản chất khoản vay.

Theo thông tin từ Bộ Công an ngày 22-10-2026, Công an TP. Hồ Chí Minh đã đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm nghi vấn, phát hiện nhiều nhóm đối tượng lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê vàng để tổ chức cho vay lãi nặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố 36 bị can liên quan về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tống đạt các quyết định và lệnh đối với các đối tượng. Ảnh: Công an TPHCM

Thủ đoạn của các nhóm này là thành lập doanh nghiệp, chi nhánh hoặc hộ kinh doanh, đăng ký dịch vụ cho thuê trang sức, trang phục, sau đó quảng cáo trên Facebook, Zalo và website với những lời mời hấp dẫn như “cho thuê vàng nhanh”, “cho thuê vàng trả góp”.

Người có nhu cầu vay tiền được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, nơi cư trú, công việc, thu nhập và sao kê tài khoản để xét duyệt. Khi giao dịch, số tiền vay được quy đổi thành vàng, hai bên ký hợp đồng thuê tài sản. Người vay nhận vàng rồi bán lấy tiền sử dụng, nhưng phải thanh toán lãi theo ngày và hoàn trả vàng hoặc số tiền tương ứng khi đến hạn.

Đáng chú ý, thay vì thể hiện rõ tiền lãi trong hợp đồng vay, các nhóm đối tượng thu tiền thông qua nhiều khoản như phí thuê vàng, phí hồ sơ, phí dịch vụ và phí gia hạn. Cá biệt, có trường hợp lập hợp đồng cho thuê vàng kèm váy dự tiệc, sử dụng giá thuê trang phục để che giấu khoản lãi thực tế.

Cơ quan điều tra xác định nhóm do Lê Thành Long (SN 1997, thường trú TP. Hà Nội) trực tiếp điều hành, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1997, thường trú TP. Hà Nội) góp vốn, sử dụng 2 hộ kinh doanh Đại Phát Gold và Thịnh Vượng Gold làm vỏ bọc cho hoạt động cho vay lãi nặng.

Từ tháng 5-2026 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã cho 146 người vay thông qua 206 hợp đồng, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 4,18 tỷ đồng; lãi suất dao động từ 292% đến 544,78%/năm.

Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ hoạt động tại một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh khác, gồm Chi nhánh Công ty cổ phần FASHION VIP 999, Công ty THT, Công ty TNHH LT3 LUXURY và hộ kinh doanh Hoàng Kim 9999. Các cơ sở này có dấu hiệu sử dụng hợp đồng cho thuê vàng để che giấu hoạt động cho vay lãi nặng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xác minh các cá nhân, tổ chức liên quan và củng cố tài liệu về những dấu hiệu vi phạm khác để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cảnh báo của Công an TP. Hồ Chí Minh, người dân cần thận trọng trước các quảng cáo cho thuê vàng, vay tiền nhanh trên mạng xã hội; tìm hiểu kỹ lãi suất thực tế, các khoản phí, điều kiện thanh toán và bản chất giao dịch trước khi ký kết.

Khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên ưu tiên ngân hàng, công ty tài chính được cấp phép hoặc các kênh hỗ trợ vốn chính thống.

Khi phát hiện dấu hiệu cho vay lãi nặng, đe dọa hoặc cưỡng ép người vay, người dân cần lưu giữ hợp đồng, chứng từ giao dịch, nội dung trao đổi và trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý.

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