Ngăn thông tin xấu độc từ các hội, nhóm trên mạng xã hội

(GLO)- Thông tin sai sự thật, nội dung độc hại trên các hội, nhóm mạng xã hội có nguy cơ xâm phạm danh dự, đời tư và tiếp tay cho hành vi lừa đảo. Thực trạng này đòi hỏi tăng cường trách nhiệm quản trị, kiểm duyệt nội dung, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Nhiều vi phạm trên các hội, nhóm

Những ngày qua, dư luận tại phường Bình Định vẫn nhắc đến bài đăng trên Facebook liên quan câu chuyện giáo viên Trường Tiểu học số 1 Bình Định giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 5.

Nhiều nội dung sai lệch, bịa đặt trên Facebook “Nhóm Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định” gây ảnh hưởng tiêu cực trong dư luận. Ảnh chụp màn hình

Ngày 2-10, tài khoản mang tên “Kết Nối Yêu Thương” đăng tải lên nhóm Facebook “Nhóm Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định” bài viết cho rằng nữ giáo viên chủ nhiệm lớp 5A3 của trường giao cho học sinh “phải chép bài học, bài tập về nhà, chuẩn bị bài học mới hơn 10 trang A4”.

Bài viết xuất hiện trên nhóm công khai có gần 40.000 thành viên, nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra của nhà trường và cơ quan chức năng cho thấy không có sự việc như nội dung đăng tải. Kết quả xác minh của Công an phường Bình Định cho thấy tài khoản đăng bài được lập trước đó ít ngày và hoạt động ẩn danh.

Ông Lê Sơn Khoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Bình Định - cho biết, dù chỉ là bài viết nặc danh nhưng thông tin sai sự thật đã ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường, gây sức ép tâm lý đối với giáo viên.

Đáng chú ý, Facebook “Nhóm Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định” còn bị phản ánh để các tài khoản ảo đăng tải nội dung tiêu cực, thông tin chưa được kiểm chứng. Thậm chí, các nội dung quảng cáo mại dâm trá hình nhằm lừa đảo cũng được cho hiển thị, gây bức xúc trong cộng đồng thành viên.

Tương tự, nhóm Facebook “Chợ Sinh Viên ĐH Quy Nhơn”, với gần 226 nghìn thành viên, thời gian qua cũng xuất hiện nhiều nội dung “bóc phốt”, “đánh ghen online”, đòi nợ, “chia tay đòi quà”. Điểm chung của những bài đăng này là tự ý công khai thông tin cá nhân, hình ảnh của người khác. Trên nhóm còn hiển thị nhiều nội dung liên quan đến các đường dây, đối tượng lừa đảo núp bóng quảng cáo mại dâm.

Theo Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh), hiện nay, trên không gian mạng có hàng trăm nhóm được đặt tên gắn với ngành nghề, tổ chức, địa danh, thu hút từ hàng nghìn đến hàng trăm nghìn thành viên là người dùng mạng xã hội trên địa bàn tỉnh tham gia.

Bên cạnh những nhóm thực hiện tốt chức năng kiểm duyệt, tạo môi trường giao lưu, quảng bá và mua bán sản phẩm lành mạnh, vẫn còn tình trạng một số hội, nhóm để lọt thông tin sai lệch, bịa đặt, chưa được kiểm chứng. Nguyên nhân không chỉ xuất phát từ người dùng mà còn do một số quản trị viên, người kiểm duyệt quản lý lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm trong việc ngăn chặn nội dung vi phạm.

Siết trách nhiệm quản trị

Theo luật sư Đỗ Đức Hiến (Đoàn Luật sư tỉnh), pháp luật ngày càng quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm của quản trị viên, người điều hành các hội, nhóm mạng xã hội.

Theo Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19-8-2026 của Chính phủ, quản trị viên không triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin có nội dung vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng. Trường hợp không gỡ, xóa bỏ thông tin vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng. Ngoài ra, cá nhân, tổ chức vi phạm còn phải gỡ, xóa thông tin vi phạm. Đáng chú ý, cá nhân có hành vi công khai dữ liệu của người khác để “bóc phốt” có thể bị phạt đến 25 triệu đồng.

Trung tá Mai Văn Năng - Phó Trưởng Phòng An ninh mạng - cho biết: Đơn vị đang phối hợp rà soát các hội, nhóm mạng xã hội có lỗ hổng trong quản lý hoặc buông lỏng kiểm duyệt để nhắc nhở, chấn chỉnh. Qua xác minh, điều tra các vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật gần đây, cơ quan chức năng nhận thấy hầu hết bài viết trong các nhóm đều đăng ẩn danh. Quá trình xác minh tài khoản cần có sự phối hợp của các nhà cung cấp dịch vụ mạng.

“Đơn vị cũng chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, cảnh báo các thông tin sai lệch, trái pháp luật. Thông qua hoạt động của CLB Niềm tin số và công tác tuyên truyền để từng bước hình thành, xây dựng ý thức trách nhiệm cho các KOL, quản trị viên trong việc chủ động kiểm soát nội dung, chung tay ngăn ngừa thông tin sai sự thật, xấu độc” - Trung tá Mai Văn Năng nói.

Từ thực tế quản trị nhóm cộng đồng, chị Nguyễn Như Thanh, quản trị viên một nhóm có hơn 131 nghìn thành viên là người dùng Facebook trên địa bàn An Nhơn, cho biết, nhóm đã tắt tính năng đăng bài và bình luận ẩn danh nhằm tăng tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm của thành viên. Đồng thời, nhóm sử dụng công cụ kiểm duyệt tự động, cập nhật từ khóa để sàng lọc, chặn nội dung vi phạm.

Với những nội dung chưa được xác thực, có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực, quản trị viên trực tiếp rà soát trước khi xét duyệt. Bên cạnh đó, nhóm đề nghị các thành viên chia sẻ thông tin có trách nhiệm, cùng xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn.