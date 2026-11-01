Cảnh báo chiêu trò livestream khui ngọc trai, giăng bẫy người chơi

(GLO)- Các phiên livestream “mổ trai, lấy ngọc” với lời hứa mua lại ngọc giá cao, trả thưởng hàng tỷ đồng đang trở thành cái bẫy lừa đảo trên mạng xã hội. Nhiều người mất hàng triệu đồng sau khi liên tục chuyển tiền mua các gói chơi hoặc nộp phí để nhận thưởng.

Trên Facebook gần đây thường xuyên xuất hiện nhiều tài khoản livestream mời gọi người xem mua trai lấy ngọc, cam kết thu mua lại ngọc với giá cao. Thủ đoạn này được cho là đã khiến hàng nghìn người sập bẫy, số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.

Một trường hợp được phản ánh là chị Nguyễn Thị Hồng (xã Vật Lại, Hà Nội). Sau nhiều lần bắt gặp livestream khui trai trúng thưởng, chị bị cuốn vào trò chơi và mất 15 triệu đồng.

Một phiên livestream khui ngọc trai có giá vài trăm đến cả tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình

Anh Trần Mạnh Tiến (phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), ban đầu tham gia để giải trí với gói 699.000 đồng, gồm mổ 5 con trai. Tuy nhiên, để nhận 3 viên ngọc trai như cam kết, anh đã trả gần 15 triệu đồng nhưng cuối cùng không nhận được ngọc. Số điện thoại liên hệ của chủ cửa hàng sau đó bị chặn.

Các đối tượng thường đưa ra nhiều gói tham gia, từ 199.000 đồng để mổ 3 con trai, 399.000 đồng để mổ 5 con trai đến 699.000 đồng cho gói mổ 5 con trai được quảng cáo có tuổi cao hơn. Người chơi được hứa hẹn nếu tìm thấy ngọc sẽ nhận ngọc hoặc khoản tiền thưởng tương đương; nếu không có ngọc, tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại.

Để tạo lòng tin, các tài khoản livestream liên tục đăng hình ảnh, tin nhắn được cho là của người trúng thưởng. Một số nơi còn sử dụng tài khoản ảo hoặc công nghệ số để làm tăng lượng người xem, tạo cảm giác phiên livestream đông khách, nhiều người thắng lớn.

Theo thông tin được Thượng tá Hồ Thọ Hải - Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hồ Chí Minh - chia sẻ tại cuộc họp báo ngày 29-10, thủ đoạn này thường diễn ra theo ba bước: tiếp cận người xem bằng tài khoản và bình luận tạo tương tác; dẫn dụ tham gia các gói có lời hứa lợi nhuận cao; sau đó tìm cách chiếm đoạt tiền.

Khi người chơi tin rằng mình đã trúng viên ngọc có giá trị lớn, các đối tượng có thể viện nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền, như phí xác minh, phí giao dịch, thuế, phí chống rửa tiền hoặc bảo hiểm. Mỗi lần nộp tiền lại phát sinh một điều kiện mới. Khi nạn nhân không còn khả năng thanh toán hoặc bắt đầu nghi ngờ, đối tượng có thể cắt liên lạc, chặn số điện thoại và chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Một nhân viên đang công tác tại doanh nghiệp nuôi trai lấy ngọc ở Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết một số phiên livestream sử dụng trai nước ngọt được nhét sẵn những viên ngọc không có giá trị, sau đó bơm nước và gắn keo lại như ban đầu. Giá thu mua ngọc thô trên thị trường thường dao động khoảng 1-3 triệu đồng/viên; những viên được quảng cáo trị giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng là trường hợp rất hiếm gặp.

Đại tá Trần Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai - khuyến cáo người dân không tham gia các trò chơi trúng thưởng, mở quà may mắn không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những phiên livestream chưa được kiểm chứng. Người dân cũng không nên chuyển tiền theo lời quảng cáo hoặc cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản cá nhân cho người lạ.

Khi nghi bị lừa đảo, người dân cần dừng ngay việc chuyển tiền, lưu lại đường dẫn livestream, tin nhắn, thông tin tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch; liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ, đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất. Người xem cũng có thể sử dụng chức năng báo cáo của nền tảng mạng xã hội đối với các phiên livestream có dấu hiệu lừa đảo.

Theo cảnh báo của cơ quan Công an, việc mở trai trực tiếp trên livestream không chứng minh viên ngọc có giá trị như quảng cáo, cũng không bảo đảm người tham gia sẽ thu được lợi nhuận. Người dân cần thận trọng trước những lời hứa mua lại giá cao hoặc trả thưởng lớn, tránh để sự tò mò và tâm lý muốn kiếm lời nhanh dẫn đến thiệt hại tài sản.