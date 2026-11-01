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Bắt tạm giam shipper chiếm đoạt hơn 23 triệu tiền hàng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam một đối tượng là shipper đã có hành vi chiếm đoạt hơn 23 triệu đồng của doanh nghiệp.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH T.P - Chi nhánh Tây Nguyên về việc nhân viên của Công ty là Nguyễn Văn Thiện (SN 2005, trú tại phường Diên Hồng) chiếm đoạt 23 triệu đồng tiền hàng.

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Đối tượng Thiện (thứ 2 từ trái sang) bị tạm giam vì chiếm đoạt 23 triệu đồng tiền hàng. Ảnh: ĐVCC

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định Thiện là shipper được giao nhiệm vụ tiếp nhận hàng hóa, thực hiện giao nhận chuyển phát nhanh và trực tiếp thu tiền hộ theo hình thức COD.

Tuy nhiên, trong tháng 10-2026, sau khi thu 10 đơn hàng có trị giá hơn 23 triệu đồng, đối tượng đã không nộp vào tài khoản của công ty theo quy định mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan Công an, Thiện khai nhận do nợ nần nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

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