Nữ "đại gia xăng dầu" Chu Thị Thành sắp hầu tòa vì cáo buộc tham ô 79 tỷ đồng

(GLO)- Nữ "đại gia xăng dầu" Chu Thị Thành cùng 22 bị cáo dự kiến hầu tòa tại Hà Nội từ ngày 2-11, liên quan vụ án tham ô hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu và sai phạm về hóa đơn, thuế.

Tòa án nhân dân TP. Hà Nội dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bà Chu Thị Thành (SN 1960) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng 22 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại doanh nghiệp này và các đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 2-11.

Bà Chu Thị Thành (bên trái) và ông Mai Anh Tuyên - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: Bộ Công an/TTO

Theo đó, bà Chu Thị Thành bị đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Các bị cáo còn lại bị xét xử về 1 hoặc nhiều tội danh, gồm: tham ô tài sản; in phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế.

Theo cáo trạng, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh doanh xăng dầu. Từ năm 2020-2022, doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bà Thành đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu tiền nhanh và không phải trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định. Từ hành vi này, bà Thành cùng một số nhân viên bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ quỹ.

Để xử lý lượng hàng tồn kho thể hiện trên sổ sách kế toán, bà Thành còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tìm doanh nghiệp mua hóa đơn, xuất khống hóa đơn nhằm hợp thức hóa số liệu hàng hóa và phục vụ việc kê khai, báo cáo với cơ quan quản lý.

Trong giai đoạn 2020-2022, doanh nghiệp đã xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty, tương ứng lượng xăng dầu lớn, trị giá hàng trăm tỷ đồng. Hoạt động này bị xác định mang lại khoản thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Trong vụ án, ngoài bà Thành, một số người từng giữ vị trí lãnh đạo và nhân sự kế toán, kinh doanh tại Tập đoàn Thiên Minh Đức cũng bị truy tố. Trong đó có các cựu phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và trưởng phòng kinh doanh. Cơ quan tố tụng sẽ làm rõ vai trò, mức độ tham gia và trách nhiệm pháp lý của từng bị cáo tại phiên tòa.

Về khắc phục hậu quả, bà Chu Thị Thành và những người liên quan đã nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại của vụ án; riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.