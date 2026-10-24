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Hơn 40.000 người mắc bẫy Tatao Live: Cảnh giác chiêu kiếm tiền tự động bằng AI

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo VTCNews, VTV, VnExpress)

(GLO)- Hơn 40.000 người bị lôi kéo, tổng số tiền nộp vào hệ thống Tatao Live lên tới 407 tỷ đồng. Vụ việc cho thấy những lời quảng cáo kiếm tiền tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể che giấu mô hình huy động tiền trái phép. Người dân cần nhận diện 5 dấu hiệu cảnh báo trước khi xuống tiền.

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