Hơn 40.000 người mắc bẫy Tatao Live: Cảnh giác chiêu kiếm tiền tự động bằng AI

(GLO)- AI đang thay đổi nhanh cách con người làm việc, học tập và tiếp cận thông tin. Để thích nghi với thời đại mới, người lớn cần cập nhật kỹ năng sử dụng AI, tìm kiếm và kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu, làm việc trên môi trường số và chủ động học lại.



