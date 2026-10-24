Hơn 40.000 người mắc bẫy Tatao Live: Cảnh giác chiêu kiếm tiền tự động bằng AI

Đánh giá bài viết
Truy tố Shark Thủy lừa đảo gần 8.500 tỉ đồng
Viện KSND tối cao truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) để xét xử trước TAND TP.Hà Nội.
(GLO)- Hơn 40.000 người bị lôi kéo, tổng số tiền nộp vào hệ thống Tatao Live lên tới 407 tỷ đồng. Vụ việc cho thấy những lời quảng cáo kiếm tiền tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể che giấu mô hình huy động tiền trái phép. Người dân cần nhận diện 5 dấu hiệu cảnh báo trước khi xuống tiền.
(GLO)- Người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cấp bộ hoặc cấp tỉnh thuộc diện xem xét hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg.
(GLO)- Mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội, thông báo hoàn tiền BHYT, yêu cầu cập nhật VssID là thủ đoạn lừa đảo người dân cần cảnh giác.
(GLO)- Tài khoản chứng khoán, tài khoản người bán hàng trực tuyến, livestream bán hàng, tiếp thị liên kết cùng nhiều tài khoản giao dịch điện tử khác phải hoàn thành liên kết, xác thực với VNeID trước ngày 31-12. Riêng tài khoản thuộc lĩnh vực ngân hàng được áp dụng thời hạn đến ngày 30-6-2027.
(GLO)- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý tại đô thị trong thời gian qua đạt trung bình 97,58%; còn tại khu vực nông thôn, tỷ lệ này mới đạt 84,22%.
(GLO)- Tội phạm đang sử dụng nhiều thủ đoạn để thu thập, đánh cắp dữ liệu cá nhân. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc truy cập các đường link, ứng dụng không rõ nguồn gốc.
(GLO)- AI đang thay đổi nhanh cách con người làm việc, học tập và tiếp cận thông tin. Để thích nghi với thời đại mới, người lớn cần cập nhật kỹ năng sử dụng AI, tìm kiếm và kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu, làm việc trên môi trường số và chủ động học lại.
(GLO)- Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, GDP cả nước tăng 9,01%, trong đó 12/34 tỉnh, thành phố có GRDP tăng từ 10% trở lên. Quảng Ninh dẫn đầu với 12,54%, tiếp đến là Hà Tĩnh và Hải Phòng.
(GLO)- Luật Đất đai 2024 quy định một số trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1-7-2014 vẫn có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể.
(GLO)- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa cảnh báo 7 sản phẩm, hàng hóa đang bị thu hồi tại nước ngoài. Các sản phẩm này có khả năng được đưa vào Việt Nam qua thương mại điện tử và các kênh nhập khẩu không chính thức.
(GLO)- Những thay đổi về cảm xúc, học tập, các mối quan hệ, sức khỏe và hành vi có thể là dấu hiệu học sinh đang gặp áp lực tâm lý. Nhận diện sớm giúp nhà trường kịp thời hỗ trợ, đồng hành cùng các em và phòng ngừa những vấn đề phát sinh.
(GLO)- Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 9 tháng năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã xử lý 3.765.573 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2025.
(GLO)- Xuất khẩu rau quả Việt Nam tiếp tục tăng tốc trong những tháng gần đây với sầu riêng giữ vai trò dẫn dắt, trong khi dừa, thanh long, xoài, chuối và chanh leo tiếp tục là những mặt hàng quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo hai nước đã nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác Chiến lược.
(GLO)- Chỉ với vài thao tác trên VNeID, người dân có thể sử dụng Sổ sức khỏe điện tử khi đi khám bệnh, tra cứu thông tin y tế và cập nhật lịch sử khám chữa bệnh một cách thuận tiện và dễ dàng.
(GLO)- Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1-3-2027, bổ sung nhiều quy định mới về hình thức hòa giải, tiêu chuẩn và bầu hòa giải viên, bảo mật thông tin, thù lao và công nhận kết quả hòa giải thành.
(GLO)- Sau ngập lụt, thực phẩm và nguồn nước có thể bị nhiễm bẩn, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc. Người dân cần chủ động lựa chọn thực phẩm an toàn, xử lý nước đúng cách và tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh, chế biến để bảo vệ sức khỏe.
(GLO)- Từ ngày 28-9-2026, người dân có thể đăng ký nhận trợ cấp BHXH qua Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, với 4 bước thực hiện đơn giản.
(GLO)- Tập lái xe ô tô chạy ngoài đường thực tế đòi hỏi người mới học phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi cầm vô lăng. Vì vậy, trước buổi học lái xe ngoài đường được an toàn thì người mới học cần chuẩn bị các bước như sau.
(GLO)- Sau vụ việc phát hiện nhiều cơ sở sang chiết gas trái phép, có dấu hiệu buôn bán gas giả tại Hà Nội, người tiêu dùng cần đặc biệt lưu ý nguồn gốc, tình trạng bình và các dấu hiệu bất thường trước khi đưa bình gas vào sử dụng.
Tuyển nữ Việt Nam ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14/9, đối đầu Nhật Bản ngày 17/9 và gặp Thái Lan ở lượt cuối ngày 21/9. Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là cạnh tranh suất vào tứ kết.
(GLO)- Theo Nghị định 346/2026/NĐ-CP, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm nông nghiệp, tăng từ mức tối đa 90% hiện nay. Với cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mức hỗ trợ tối đa được nâng từ 20% lên 50%.
Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm năm học 2025-2026, từ năm học 2026-2027, nội dung giáo dục AI được chính thức đưa vào thực hiện đại trà tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên phạm vi cả nước.
(GLO)- Video call không còn là bằng chứng tuyệt đối về danh tính khi hình ảnh và giọng nói có thể bị lợi dụng để tạo nội dung giả bằng AI. Nhận diện dấu hiệu bất thường, ngắt cuộc gọi và xác minh qua kênh liên lạc khác là những cách giúp tránh mắc bẫy lừa đảo Deepfake.
(GLO)- Mã QR chỉ là phương tiện mang hoặc dẫn tới dữ liệu. Giá trị truy xuất nằm ở thông tin phía sau mã và khả năng kiểm chứng theo chuỗi cung ứng.