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Black Friday: Cơ hội của "tín đồ" mua sắm
(GLO)- Black Friday năm nay rơi vào ngày 26-11. Đây là dịp để các doanh nghiệp, thương hiệu lớn đưa ra chiến dịch giảm giá sâu nhằm kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm.
(GLO)- Công dân nữ có nguyện vọng thực hiện nghĩa vụ quân sự cần đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ chuyên môn kỹ thuật và điều kiện cá nhân theo quy định của Bộ Quốc phòng.
(GLO)- Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, các đối tượng lợi dụng tâm lý lo sợ, thiếu kinh nghiệm và kỹ năng xử lý tình huống của người trẻ để thao túng, điều khiển hành vi “bắt cóc online” từ xa.
(GLO)- Theo kết quả bảng xếp hạng QS các trường đại học châu Á - QS Asia University Rankings 2027 - do tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) công bố ngày 3-11-2026, Việt Nam có 33 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng, nhiều nhất từ trước đến nay.
(GLO)- Ngày 7-11, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn.
(GLO)- Đảng viên có thể nộp đảng phí trực tuyến qua VNeID với quy trình 5 bước, gồm tự nộp, nộp hộ hoặc ủy quyền ngân hàng tự động trích nợ. Hệ thống hỗ trợ xác định nghĩa vụ, thanh toán và cấp biên lai điện tử.
(GLO)- Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 30 và 31-12. Thí sinh cần lưu ý các mốc đăng ký, tập trung, thi thử và những quy định quan trọng trước ngày thi.
(GLO)- Xe đã bán nhưng chưa hoàn tất thủ tục thu hồi đăng ký, biển kiểm soát, người đứng tên cũ vẫn có thể nhận thông báo phạt nguội. Vậy chủ cũ cần làm gì để tránh những rắc rối pháp lý liên quan?
(GLO)- Khi bị lừa chuyển tiền qua ví điện tử, người dùng cần nhanh chóng liên hệ đơn vị cung ứng dịch vụ ví, ngân hàng liên kết và cơ quan Công an để yêu cầu hỗ trợ xác minh, ngăn chặn giao dịch nếu còn khả năng.
(GLO)- Cục Hải quan yêu cầu doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên hệ thống VNACCS hoàn thành việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu trước ngày 31-12-2026. Từ ngày 1-1-2027, tài khoản của doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu sẽ bị khóa và chỉ được mở lại sau khi hoàn tất cập nhật.
(GLO)- Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1838/QĐ-BXD ngày 26-10-2026, quy định giá tối đa dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới và xe máy chuyên dùng. Theo đó, giá kiểm định ô tô chở người đến 8 chỗ tối đa 281.800 đồng/xe, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
(GLO)- Hành vi giúp phạm nhân trốn trại, che giấu phạm nhân sau khi trốn trại hoặc biết nhưng không tố giác có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự. Vậy các hành vi này bị xử lý như thế nào và phạm nhân trốn trại, bị bắt lại có được giảm án hay không?
(GLO)- Các thử nghiệm an ninh mạng gần đây cho thấy một số mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có thể vượt qua cơ chế cô lập, khai thác lỗ hổng phần mềm và tiếp cận hệ thống bên ngoài. Người dùng cần chủ động bảo vệ dữ liệu và thận trọng khi trao quyền cho các công cụ AI.
(GLO)- Cho động vật hoang dã ăn khi tham quan tưởng là hành động thân thiện nhưng có thể làm thay đổi tập tính, tăng nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng sức khỏe động vật và gây ô nhiễm môi trường.
(GLO)- Hơn 40.000 người bị lôi kéo, tổng số tiền nộp vào hệ thống Tatao Live lên tới 407 tỷ đồng. Vụ việc cho thấy những lời quảng cáo kiếm tiền tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể che giấu mô hình huy động tiền trái phép. Người dân cần nhận diện 5 dấu hiệu cảnh báo trước khi xuống tiền.
(GLO)- Cùng là 5% giá trị căn nhà nhưng tiền đặt cọc và khoản thanh toán cuối cùng có mục đích, thời điểm thực hiện khác nhau. Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đề xuất đưa khoản 5% cuối cùng vào tài khoản bảo đảm tại ngân hàng, người mua được hưởng lãi phát sinh nếu có.
(GLO)- Từ tháng 7-2024 đến tháng 10-2026, một nhóm đối tượng bị điều tra đã lập 14.844 hợp đồng vay qua mạng, giải ngân gần 100 tỷ đồng và thu hơn 23 tỷ đồng tiền lãi từ các hợp đồng đã tất toán. Vụ việc đặt ra yêu cầu nhận diện những dấu hiệu bất thường trước khi vay tiền qua ứng dụng.
(GLO)- Giao mùa, nhiều người bổ sung vitamin C để phòng cảm cúm. Tuy nhiên, dùng sai cách không những không mang lại lợi ích như mong muốn mà còn có thể gây hại cho sức khỏe.
(GLO)- Khoảng 6-7% dân số trưởng thành tại Việt Nam đang mắc đái tháo đường; trong đó có nhiều trường hợp chưa được phát hiện. Chuyên gia khuyến cáo điều chỉnh chế độ ăn, tăng vận động, ngủ đủ giấc, kiểm soát cân nặng và tầm soát sớm để giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế biến chứng.
(GLO)- Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết, đến nay, ứng dụng VNeID đã phát triển trên 77 tiện ích, ghi nhận hơn 500 triệu lượt truy cập và triển khai 19 nhóm dịch vụ công trực tuyến cùng tiện ích về y tế, giao thông, tư pháp.
(GLO)- Người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cấp bộ hoặc cấp tỉnh thuộc diện xem xét hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg.
(GLO)- Mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội, thông báo hoàn tiền BHYT, yêu cầu cập nhật VssID là thủ đoạn lừa đảo người dân cần cảnh giác.
(GLO)- Tài khoản chứng khoán, tài khoản người bán hàng trực tuyến, livestream bán hàng, tiếp thị liên kết cùng nhiều tài khoản giao dịch điện tử khác phải hoàn thành liên kết, xác thực với VNeID trước ngày 31-12. Riêng tài khoản thuộc lĩnh vực ngân hàng được áp dụng thời hạn đến ngày 30-6-2027.
(GLO)- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý tại đô thị trong thời gian qua đạt trung bình 97,58%; còn tại khu vực nông thôn, tỷ lệ này mới đạt 84,22%.