(GLO)- Từ tháng 7-2024 đến tháng 10-2026, một nhóm đối tượng bị điều tra đã lập 14.844 hợp đồng vay qua mạng, giải ngân gần 100 tỷ đồng và thu hơn 23 tỷ đồng tiền lãi từ các hợp đồng đã tất toán. Vụ việc đặt ra yêu cầu nhận diện những dấu hiệu bất thường trước khi vay tiền qua ứng dụng.