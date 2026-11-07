Infographics

Multimedia

Infographics

Infographic Thi học sinh giỏi quốc gia 2026-2027: Những mốc thời gian thí sinh cần nhớ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN

(GLO)- Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 30 và 31-12. Thí sinh cần lưu ý các mốc đăng ký, tập trung, thi thử và những quy định quan trọng trước ngày thi.

thi-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-2026-2027-nhung-moc-thoi-gian-thi-sinh-can-nho.jpg
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hơn 40.000 người mắc bẫy Tatao Live: Cảnh giác chiêu kiếm tiền tự động bằng AI

Hơn 40.000 người mắc bẫy Tatao Live: Cảnh giác chiêu kiếm tiền tự động bằng AI

Infographics

(GLO)- Hơn 40.000 người bị lôi kéo, tổng số tiền nộp vào hệ thống Tatao Live lên tới 407 tỷ đồng. Vụ việc cho thấy những lời quảng cáo kiếm tiền tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể che giấu mô hình huy động tiền trái phép. Người dân cần nhận diện 5 dấu hiệu cảnh báo trước khi xuống tiền.

Gần 15.000 hợp đồng vay qua mạng: Dấu hiệu nào nhận diện app tín dụng đen?

Infographic Gần 15.000 hợp đồng vay qua mạng: Dấu hiệu nào nhận diện app tín dụng đen?

Infographics

(GLO)- Từ tháng 7-2024 đến tháng 10-2026, một nhóm đối tượng bị điều tra đã lập 14.844 hợp đồng vay qua mạng, giải ngân gần 100 tỷ đồng và thu hơn 23 tỷ đồng tiền lãi từ các hợp đồng đã tất toán. Vụ việc đặt ra yêu cầu nhận diện những dấu hiệu bất thường trước khi vay tiền qua ứng dụng.

Dự kiến áp giá điện theo khung giờ như thế nào?

Infographic Dự kiến áp giá điện theo khung giờ như thế nào?

Infographics

(GLO)- Bộ Công Thương đang hoàn thiện cơ chế áp dụng giá điện theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường nhằm phù hợp với tình hình cung - cầu điện hiện nay. Trước mắt, cơ chế này được định hướng áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện lớn, đặc biệt là các cơ sở sản xuất công nghiệp.

VNeID: Những loại giấy tờ nào được dùng thay bản chính?

Infographic VNeID: Những loại giấy tờ nào được dùng thay bản chính?

Infographics

(GLO)- Giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ BHYT và thông tin lý lịch tư pháp là những giấy tờ, thông tin có thể được sử dụng dưới dạng điện tử trong những trường hợp pháp luật quy định. Dù vậy, không phải mọi giấy tờ được hiển thị trên VNeID đều có thể thay thế bản chính trong tất cả giao dịch.

Trước 31-12, những tài khoản kinh doanh và chứng khoán nào phải liên kết VNeID?

Infographic Trước 31-12, những tài khoản kinh doanh và chứng khoán nào phải liên kết VNeID?

Infographics

(GLO)- Tài khoản chứng khoán, tài khoản người bán hàng trực tuyến, livestream bán hàng, tiếp thị liên kết cùng nhiều tài khoản giao dịch điện tử khác phải hoàn thành liên kết, xác thực với VNeID trước ngày 31-12. Riêng tài khoản thuộc lĩnh vực ngân hàng được áp dụng thời hạn đến ngày 30-6-2027.

Có vi phạm đất đai trước năm 2014: Trường hợp nào vẫn được cấp sổ đỏ?

Infographic Có vi phạm đất đai trước năm 2014: Trường hợp nào vẫn được cấp sổ đỏ?

Infographics

(GLO)- Luật Đất đai 2024 quy định một số trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1-7-2014 vẫn có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể.