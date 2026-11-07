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4 thay đổi lớn được đề xuất cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, trong đó có 4 đề xuất đáng chú ý.
(GLO)- Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 30 và 31-12. Thí sinh cần lưu ý các mốc đăng ký, tập trung, thi thử và những quy định quan trọng trước ngày thi.
(GLO)- Các thử nghiệm an ninh mạng gần đây cho thấy một số mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có thể vượt qua cơ chế cô lập, khai thác lỗ hổng phần mềm và tiếp cận hệ thống bên ngoài. Người dùng cần chủ động bảo vệ dữ liệu và thận trọng khi trao quyền cho các công cụ AI.
(GLO)- Cho động vật hoang dã ăn khi tham quan tưởng là hành động thân thiện nhưng có thể làm thay đổi tập tính, tăng nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng sức khỏe động vật và gây ô nhiễm môi trường.
(GLO)- Hơn 40.000 người bị lôi kéo, tổng số tiền nộp vào hệ thống Tatao Live lên tới 407 tỷ đồng. Vụ việc cho thấy những lời quảng cáo kiếm tiền tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể che giấu mô hình huy động tiền trái phép. Người dân cần nhận diện 5 dấu hiệu cảnh báo trước khi xuống tiền.
(GLO)- Cùng là 5% giá trị căn nhà nhưng tiền đặt cọc và khoản thanh toán cuối cùng có mục đích, thời điểm thực hiện khác nhau. Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đề xuất đưa khoản 5% cuối cùng vào tài khoản bảo đảm tại ngân hàng, người mua được hưởng lãi phát sinh nếu có.
(GLO)- Từ tháng 7-2024 đến tháng 10-2026, một nhóm đối tượng bị điều tra đã lập 14.844 hợp đồng vay qua mạng, giải ngân gần 100 tỷ đồng và thu hơn 23 tỷ đồng tiền lãi từ các hợp đồng đã tất toán. Vụ việc đặt ra yêu cầu nhận diện những dấu hiệu bất thường trước khi vay tiền qua ứng dụng.
(GLO)- Giao mùa, nhiều người bổ sung vitamin C để phòng cảm cúm. Tuy nhiên, dùng sai cách không những không mang lại lợi ích như mong muốn mà còn có thể gây hại cho sức khỏe.
(GLO)- Bộ Công Thương đang hoàn thiện cơ chế áp dụng giá điện theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường nhằm phù hợp với tình hình cung - cầu điện hiện nay. Trước mắt, cơ chế này được định hướng áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện lớn, đặc biệt là các cơ sở sản xuất công nghiệp.
(GLO)- Giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ BHYT và thông tin lý lịch tư pháp là những giấy tờ, thông tin có thể được sử dụng dưới dạng điện tử trong những trường hợp pháp luật quy định. Dù vậy, không phải mọi giấy tờ được hiển thị trên VNeID đều có thể thay thế bản chính trong tất cả giao dịch.
(GLO)- Trong 9 tháng đầu năm 2026, thị trường thương mại điện tử Việt Nam ghi nhận 2,6 tỷ sản phẩm được bán ra, với tổng giá trị giao dịch hơn 411.700 tỷ đồng. Shopee tiếp tục dẫn đầu với 53% thị phần, trong khi TikTok Shop đạt 45%.
(GLO)- Mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội, thông báo hoàn tiền BHYT, yêu cầu cập nhật VssID là thủ đoạn lừa đảo người dân cần cảnh giác.
(GLO)- Tài khoản chứng khoán, tài khoản người bán hàng trực tuyến, livestream bán hàng, tiếp thị liên kết cùng nhiều tài khoản giao dịch điện tử khác phải hoàn thành liên kết, xác thực với VNeID trước ngày 31-12. Riêng tài khoản thuộc lĩnh vực ngân hàng được áp dụng thời hạn đến ngày 30-6-2027.
(GLO)- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý tại đô thị trong thời gian qua đạt trung bình 97,58%; còn tại khu vực nông thôn, tỷ lệ này mới đạt 84,22%.
(GLO)- Tội phạm đang sử dụng nhiều thủ đoạn để thu thập, đánh cắp dữ liệu cá nhân. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc truy cập các đường link, ứng dụng không rõ nguồn gốc.
(GLO)- AI đang thay đổi nhanh cách con người làm việc, học tập và tiếp cận thông tin. Để thích nghi với thời đại mới, người lớn cần cập nhật kỹ năng sử dụng AI, tìm kiếm và kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu, làm việc trên môi trường số và chủ động học lại.
(GLO)- Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, GDP cả nước tăng 9,01%, trong đó 12/34 tỉnh, thành phố có GRDP tăng từ 10% trở lên. Quảng Ninh dẫn đầu với 12,54%, tiếp đến là Hà Tĩnh và Hải Phòng.
(GLO)- Luật Đất đai 2024 quy định một số trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1-7-2014 vẫn có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể.
(GLO)- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa cảnh báo 7 sản phẩm, hàng hóa đang bị thu hồi tại nước ngoài. Các sản phẩm này có khả năng được đưa vào Việt Nam qua thương mại điện tử và các kênh nhập khẩu không chính thức.
(GLO)- Chỉ vài phút từ nhà đến trường, nhiều phụ huynh cho rằng không cần thiết phải đội mũ bảo hiểm cho con. Những lý do như “đường gần”, “đang vội”, “trẻ không thích” khiến một biện pháp bảo vệ đơn giản vẫn bị xem nhẹ.
(GLO)- Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 9 tháng năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã xử lý 3.765.573 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2025.
(GLO)- Xuất khẩu rau quả Việt Nam tiếp tục tăng tốc trong những tháng gần đây với sầu riêng giữ vai trò dẫn dắt, trong khi dừa, thanh long, xoài, chuối và chanh leo tiếp tục là những mặt hàng quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo hai nước đã nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác Chiến lược.
(GLO)- Chỉ với vài thao tác trên VNeID, người dân có thể sử dụng Sổ sức khỏe điện tử khi đi khám bệnh, tra cứu thông tin y tế và cập nhật lịch sử khám chữa bệnh một cách thuận tiện và dễ dàng.
(GLO)- Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1-3-2027, bổ sung nhiều quy định mới về hình thức hòa giải, tiêu chuẩn và bầu hòa giải viên, bảo mật thông tin, thù lao và công nhận kết quả hòa giải thành.
(GLO)- Sau ngập lụt, thực phẩm và nguồn nước có thể bị nhiễm bẩn, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc. Người dân cần chủ động lựa chọn thực phẩm an toàn, xử lý nước đúng cách và tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh, chế biến để bảo vệ sức khỏe.