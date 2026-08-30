4 thay đổi lớn được đề xuất cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, trong đó có 4 đề xuất đáng chú ý.

Theo Cục Quản lý chất lượng, dự thảo cơ bản giữ ổn định kỳ thi như năm 2026, đồng thời điều chỉnh một số nội dung về tuyển chọn học sinh, tổ chức và chấm thi nhằm phù hợp thực tiễn, tăng cường an ninh, an toàn và ứng dụng công nghệ.

Thêm kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Trí tuệ nhân tạo

Một trong những điểm mới đáng chú ý là dự thảo đề xuất bổ sung kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Trí tuệ nhân tạo trên cơ sở các thí sinh đăng ký môn Tin học tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Bộ GD&ĐT đề xuất bổ sung thêm kỳ thi để chọn đội tuyển Olympic Trí tuệ nhân tạo trên cơ sở các thí sinh đăng ký môn Tin học trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Ảnh minh họa: VGP

Theo Bộ GD&ĐT, việc bổ sung kỳ thi nhằm phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh có năng lực trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển giáo dục AI trong trường phổ thông.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó trí tuệ nhân tạo được xác định là một lĩnh vực cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực trẻ.

Điều chỉnh quy mô đội tuyển theo quy mô học sinh

Dự thảo cũng đề xuất thay đổi quy mô đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia theo số lượng học sinh THPT của từng địa phương.

Cụ thể, mỗi Sở GD&ĐT được đăng ký tối đa từ 10-30 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn, tùy theo quy mô học sinh THPT. Mỗi đại học quốc gia được đăng ký tối đa 15 thí sinh/môn; các đơn vị dự thi khác tối đa 10 thí sinh/môn.

Việc phân bổ theo quy mô học sinh được kỳ vọng tạo sự phù hợp hơn giữa số lượng thí sinh dự thi và quy mô giáo dục của từng địa phương, thay vì áp dụng một mức chung.

Đội tuyển có học sinh đoạt huy chương Olympic được đăng ký thêm thí sinh

Một điểm mới khác nhằm khuyến khích các địa phương, đơn vị tiếp tục đầu tư cho công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi là cơ chế tăng số lượng thí sinh đối với những đội tuyển có thành tích quốc tế.

Theo dự thảo, đội tuyển môn thi có học sinh đoạt huy chương tại Olympic quốc tế hoặc khu vực do Bộ GD&ĐT thành lập đoàn được đăng ký tăng thêm tối đa 2 thí sinh tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm liền kề tiếp theo.

Bộ GD&ĐT cho biết, chính sách này nhằm khuyến khích đầu tư, phát triển và bồi dưỡng học sinh giỏi, nhất là ở các môn thuộc lĩnh vực STEM.

Tăng giám sát, số hóa bài thi và chấm trực tiếp trên máy tính

Dự thảo đồng thời đề xuất nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cường an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Theo đó, trước khi vào phòng thi, vật dụng, thiết bị điện tử của thí sinh được kiểm tra bằng thiết bị dò kim loại. Camera được đề xuất lắp tại phòng thi, hành lang, phòng bảo quản đề thi và phòng chứa bài thi, ghi hình liên tục trong suốt quá trình tổ chức thi.

Hệ thống camera được kết nối có dây trong mạng cục bộ, không sử dụng kết nối không dây hoặc Internet. Dữ liệu camera được lưu trữ tối thiểu 9 tháng để phục vụ kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Dự thảo đồng thời đề xuất nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cường an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức kỳ thi. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất số hóa bài thi giấy và chấm trực tiếp trên hệ thống máy tính. Sau khi quét, phần mềm tự động sinh phách và phân công ngẫu nhiên bài thi cho các giám khảo chấm độc lập. Người chấm không biết thông tin thí sinh cũng như kết quả của giám khảo khác.

Hệ thống sẽ tự động đối sánh kết quả chấm. Nếu có sự khác biệt, giám khảo phải rà soát, thống nhất; trường hợp không thống nhất có thể tổ chức chấm lần thứ ba hoặc chấm chung. Lịch sử chấm và các thao tác trên hệ thống được lưu lại để phục vụ quản lý, kiểm tra, thanh tra và phúc khảo.

Cùng với số hóa khâu chấm thi, dự thảo còn đề xuất rút ngắn thời hạn gửi đề nghị phúc khảo xuống còn 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả và cấp Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi 1 lần dưới dạng điện tử.

Cục Quản lý chất lượng cho biết, những sửa đổi, bổ sung được đề xuất trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và yêu cầu phát triển học sinh giỏi trong các lĩnh vực STEM, trí tuệ nhân tạo đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác tổ chức kỳ thi.