Gia Lai có 120 thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026. Theo đó, tỉnh Gia Lai có 120 thí sinh đạt giải, gồm 1 giải nhất, 13 giải nhì, 43 giải ba và 63 giải khuyến khích.

Cụ thể, môn Tiếng Anh có 1 giải nhất, 5 giải ba, 9 giải khuyến khích; môn Toán có 8 giải ba, 5 giải khuyến khích; môn Vật lý có 6 giải nhì, 4 giải ba, 9 giải khuyến khích; môn Hóa học 3 giải nhì, 3 giải ba, 9 giải khuyến khích; môn Sinh học có 1 giải nhì, 7 giải ba, 7 giải khuyến khích; môn Ngữ Văn có 1 giải nhì, 5 giải ba, 5 giải khuyến khích; môn Lịch sử có 1 giải nhì, 4 giải ba, 7 giải khuyến khích; môn Địa lý có 1 giải nhì, 4 giải ba, 5 giải khuyến khích và môn Tin học có 3 giải ba và 7 giải khuyến khích.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 diễn ra trong 2 ngày (từ 25 đến 26-12-2025). Tại kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Gia Lai có 178 thí sinh tham gia ở 9 môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn (20 học sinh/môn); Lịch sử và Địa lý (19 học sinh/môn).

Gia Lai có 178 thí sinh tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026. Ảnh: ĐVCC

Kỳ thi năm nay được thực hiện theo Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10-10-2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 23/2025/TT-BGDĐT ngày 24-10-2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bạn đọc có thể xem kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 tại đây.