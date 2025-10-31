Gia Lai có 178 thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2025-2026

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 1766/QĐ-SGDĐT về việc thành lập 9 đội tuyển với tổng số 178 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2025-2026.

Trên cơ sở kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn những thí sinh có thành tích xuất sắc để thành lập 9 đội tuyển của tỉnh (tương ứng với 9 môn thi: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh) để tiếp tục bồi dưỡng, chuẩn bị tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2025-2026.

Trường THPT chuyên Hùng Vương dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, 9 đội tuyển có tổng cộng 178 thí sinh dự thi, gồm: 62 học sinh của Trường THPT chuyên Hùng Vương; 49 học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; 30 học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An; 20 học sinh Trường THPT Chi Lăng; 3 học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ; 1 học sinh Trường THPT số 1 Phú Cát; 1 học sinh Trường THPT số 1 Tuy Phước; 1 học sinh Trường THPT số 2 Tuy Phước.

Cùng với đó là 1 học sinh Trường THPT An Lương; 1 học sinh Trường THPT số 2 Phan Bội Châu; 1 học sinh Trường THPT Chu Văn An; 1 học sinh Trường THPT số 3 An Nhơn; 1 học sinh Trường THPT số 2 Phù Mỹ; 1 học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng; 1 học sinh Trường THPT Quốc học Quy Nhơn; 1 học sinh Trường THPT số 3 Tuy Phước; 1 học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng; 1 học sinh Trường THPT số 2 An Nhơn; 1 học sinh Trường THPT Trưng Vương.

Những học sinh có tên trong các đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026 sẽ hoàn thành chương trình học chính khóa và tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, bồi dưỡng theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.