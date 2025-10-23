Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sở GD&ĐT công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026.

Theo đó, kết quả có 524/1.167 thí sinh đạt giải, chiếm 44,9% tổng số thí sinh dự thi. Trong đó, có 15 giải nhất, 91 giải nhì, 172 giải ba và 246 giải khuyến khích.

z7148462351679-7863a1f5c8139920523f0b320421517d.jpg
Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 có 524 thí sinh đạt giải (ảnh minh họa). Ảnh: Hồ Điểm

Cụ thể, môn Toán có 55/112 thí sinh đạt giải (chiếm 49,11%), Vật lí 50/100 (50%), Hóa học 50/100 (50%), Sinh học 53/107 (49,53%), Tin học 49/99 (49,49%).

Ở khối xã hội, môn Ngữ văn có 73/231 thí sinh đạt giải (31,60%), Lịch sử 61/144 (42,36%), Địa lý 54/115 (46,96%).

Riêng môn tiếng Anh có 79/159 thí sinh đạt giải (49,69%).

Kết quả cho thấy các môn khoa học tự nhiên và tiếng Anh duy trì tỉ lệ thí sinh đạt giải gần 50%, môn Ngữ văn đạt tỉ lệ thấp nhất.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường kịp thời thông báo kết quả đến học sinh, đồng thời chú trọng bồi dưỡng các em có thành tích nổi bật nhằm sẵn sàng cho những kỳ thi sắp tới.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 được tổ chức ngày 18-10-2025, với 1.167 thí sinh tham gia.

Kết quả kỳ thi cập nhật cụ thể tại đây.

