Nghiêm túc chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12

(GLO)- Trong 2 ngày 18 và 19-10, 1.186 học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 năm học 2025-2026.

Năm nay, đề thi được thiết kế theo định dạng kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và nhiều môn thi tới 2 vòng tuyển chọn. Ðiều đó tạo tính cạnh tranh, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bồi dưỡng của các trường.

Nâng cao chất lượng đào tạo mũi nhọn

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh không đơn thuần nhằm phân loại thành tích mà quan trọng hơn là kiểm chứng chất lượng dạy và học mũi nhọn, khuyến khích tinh thần vươn lên, sáng tạo trong học tập của học sinh.

Đội tuyển học sinh giỏi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) tăng tốc ôn luyện cho kỳ thi sắp tới. Ảnh: Hồ Điểm

Ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở GD&ĐT-cho biết: Kỳ thi năm nay có nhiều đổi mới, sẽ có tính cạnh tranh cao, mức độ phân hóa sâu. Đó là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để học sinh thể hiện bản lĩnh, trí tuệ.

Dù ở điểm xuất phát nào, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng dạy và học, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh nhà. Chúng tôi yêu cầu các trường chuẩn bị nghiêm túc, đảm bảo công bằng, khách quan. Thành tích là quan trọng, nhưng trên hết là khơi dậy khát vọng vươn lên của học sinh.

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Ngô Mây) đã triển khai công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 ngay từ giai đoạn hè 2025.

Ban Giám hiệu nhà trường trực tiếp chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát, lựa chọn những học sinh có năng lực nổi bật để thành lập đội tuyển. Giáo viên giàu kinh nghiệm được phân công bồi dưỡng học sinh, nội dung tập trung vào củng cố kiến thức trọng tâm, rèn luyện tư duy và kỹ năng làm bài.

Theo thầy Trần Ngọc Hải-Hiệu trưởng nhà trường, đội tuyển của trường năm nay có 13 học sinh tham gia kỳ thi. Khó khăn lớn nhất là khối lượng kiến thức chuyên sâu, học sinh vừa học chính khóa, vừa học bồi dưỡng nên áp lực nặng nề, trong khi kinh phí hỗ trợ giáo viên còn hạn chế.

“Dù khó khăn nhưng chúng tôi kỳ vọng các em sẽ đạt kết quả tốt, qua đó khẳng định nỗ lực dạy và học của nhà trường”-thầy Hải cho hay.

Trường chuyên tập trung khẳng định chất lượng

Với vai trò giáo dục mũi nhọn, các trường chuyên trong tỉnh chịu áp lực lớn hơn cả. Số lượng thí sinh đông, yêu cầu cao, kỳ vọng nhiều tạo nên sức ép nhưng cũng là động lực để các trường khẳng định thương hiệu.

Năm nay, Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) có 150 học sinh dự thi ở 9 môn. Nhà trường tổ chức sàng lọc để chọn những học sinh thực sự xuất sắc. Ngoài đội ngũ giáo viên giỏi, trường còn mời giảng viên các trường đại học tham gia trực tiếp giảng dạy, định hướng theo chuẩn thi quốc gia.

Thầy Nguyễn Phước Bình-Phó Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ: Chúng tôi đặt trọng tâm vào việc giúp học sinh làm quen với cách tiếp cận mới, mở rộng kiến thức ngoài sách giáo khoa và tăng cường khả năng vận dụng. Đây là thử thách lớn nhưng đồng thời là cơ hội để các em được rèn luyện trong môi trường học tập, ôn luyện kiến thức đề thi như kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) tập trung ôn tập trước kỳ thi. Ảnh: Hồ Điểm

Tương tự, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) có 192 em tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi. Nhà trường tổ chức nhiều vòng kiểm tra để chọn lựa kỹ càng học sinh giỏi. Thầy Huỳnh Lê Minh-Hiệu trưởng nhà trường-chia sẻ: Năm nay, đề thi đổi mới, có tính phân hóa cao, đòi hỏi cả thầy và trò phải điều chỉnh phương pháp.

Bên cạnh đó, đối tượng dự thi và cách tổ chức kỳ thi khác với mọi năm. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để học sinh phát triển tư duy. Nhà trường kỳ vọng đội tuyển sẽ đạt kết quả khả quan, đồng thời giúp các em học sinh tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị tốt cho những kỳ thi quan trọng hơn trong tương lai.

Cô Chế Thị Hồng Thoa-Giáo viên dạy bồi dưỡng môn Tiếng Anh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn-cho biết: Học sinh đội tuyển Tiếng Anh năm nay có tinh thần tự học và kỹ năng giao tiếp tốt. Tuy nhiên, định dạng đề thi theo hướng kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia đòi hỏi các em có nhiều kiến thức chuyên sâu và kỹ năng nhạy bén.

Chúng tôi tăng cường cho học sinh rèn khả năng phản xạ nhanh và tư duy phản biện. Quỹ thời gian bồi dưỡng không còn nhiều nhưng với sự nỗ lực của thầy và trò, chúng tôi hy vọng sẽ đạt được kết quả khả quan.

Trong khi đó, Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) có 221 học sinh đăng ký tham gia kỳ thi lần này. Đội tuyển tham gia nhiều môn thi, một số môn có số lượng học sinh tăng gấp đôi so với trước đây (từ 10 lên 20 em/đội tuyển).

Cô Lê Thị Thu-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: Số lượng thí sinh tham gia kỳ thi cấp tỉnh năm nay đông hơn, không chỉ ở các trường chuyên mà cả ở các trường THPT có thành tích cao. Vì vậy, tính cạnh tranh cũng gay gắt hơn. Giáo viên và học sinh phải thích ứng, đặc biệt là với một số môn như Địa lý, Lịch sử có nội dung điều chỉnh do sáp nhập đơn vị hành chính.

Tuy vậy, chất lượng đội tuyển vẫn giữ ổn định, tương đồng những năm trước. Nhà trường kỳ vọng các em sẽ phát huy hết khả năng, đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.